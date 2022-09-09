【英女王逝世】英女王硬幣未見炒風　專家：呢個年份污糟邋遢都可以賣幾千元

▲ 英女王硬幣未見炒風。（曾秋文攝）

英國白金漢宮在香港時間9月9日凌晨宣布，女王伊利沙伯二世逝世，享年96歲。雖然女王離世，但英女王硬幣未見太大炒風，有成錢幣郵票買賣店店主指，

女王死左就會炒升係錯覺，家家戶戶都儲（英女王硬幣）架啦，由97儲到而家，有邊家無啫？

雖然炒風有限，但附合年份的英女王硬幣始終價值不菲。泉友錢幣郵票社店主葉先生從事相關買賣逾13年，葉先生教路，英女王硬幣值錢與否，要先睇年份後睇品相，

貴唔貴視乎年份同品相，品相唔靚可以好平，品相好靚年份又啱，甚至可以賣出超級無敵價

年份來說，部份年份英女王硬幣的產量特別少，他舉例指，1964年的5仙硬幣較稀少，未曾使用且品相完整，可以賣到5萬元，「呢個年份，污糟邋遢都賣到幾千」。

他又指，部份品相好的硬幣可送予專家評級，同樣的5仙硬幣，一旦獲評級，隨時可賣至20萬元。

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記者：曾秋文