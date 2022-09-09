  • 30°C
香港時間 : 2022909日 (週五) 18:21
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英女王逝世】英女王硬幣未見炒風　專家：呢個年份污糟邋遢都可以賣幾千元

社會 18:00 2022/09/09

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

英女王硬幣未見炒風。（曾秋文攝）

英國白金漢宮在香港時間9月9日凌晨宣布，女王伊利沙伯二世逝世，享年96歲。雖然女王離世，但英女王硬幣未見太大炒風，有成錢幣郵票買賣店店主指，

女王死左就會炒升係錯覺，家家戶戶都儲（英女王硬幣）架啦，由97儲到而家，有邊家無啫？

雖然炒風有限，但附合年份的英女王硬幣始終價值不菲。泉友錢幣郵票社店主葉先生從事相關買賣逾13年，葉先生教路，英女王硬幣值錢與否，要先睇年份後睇品相，

貴唔貴視乎年份同品相，品相唔靚可以好平，品相好靚年份又啱，甚至可以賣出超級無敵價

年份來說，部份年份英女王硬幣的產量特別少，他舉例指，1964年的5仙硬幣較稀少，未曾使用且品相完整，可以賣到5萬元，「呢個年份，污糟邋遢都賣到幾千」。

他又指，部份品相好的硬幣可送予專家評級，同樣的5仙硬幣，一旦獲評級，隨時可賣至20萬元。

【TOPick診症室】骨科醫生拆解椎間盤治療　有何患者須考慮手術處理？

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文

相關文章

【英女王逝世】英女王疫情下曾勉勵民眾：我們將能重逢　盤點英女王8大人生金句
今日 14:35
【英女王逝世】英女王疫情下曾勉勵民眾：我們將能重逢　盤點英女王8大人生金句
【英女王逝世】李家超：對英女皇離世表示深切哀悼　向英國人民致以深切慰問
今日 14:35
【英女王逝世】李家超：對英女皇離世表示深切哀悼　向英國人民致以深切慰問
【英女王逝世】二手交易平台湧現女王周邊商品　價格「免費」至萬元不等
今日 17:26
【英女王逝世】二手交易平台湧現女王周邊商品　價格「免費」至萬元不等

你可能感興趣

【英女王逝世】英女王疫情下曾勉勵民眾：我們將能重逢　盤點英女王8大人生金句
今日 14:35
【英女王逝世】英女王疫情下曾勉勵民眾：我們將能重逢　盤點英女王8大人生金句
【英女王逝世】李家超：對英女皇離世表示深切哀悼　向英國人民致以深切慰問
今日 14:35
【英女王逝世】李家超：對英女皇離世表示深切哀悼　向英國人民致以深切慰問
【英女王逝世】二手交易平台湧現女王周邊商品　價格「免費」至萬元不等
今日 17:26
【英女王逝世】二手交易平台湧現女王周邊商品　價格「免費」至萬元不等
香港 郵票 英女皇 英國

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【醫學特例】巴西19歲少女誕雙胞胎揭是不同生父　「異父授精」極罕見全球僅20宗
13:31 2022/09/08
【醫學特例】巴西19歲少女誕雙胞胎揭是不同生父　「異父授精」極罕見全球僅20宗
【安達臣道冧天秤】單親抑鬱母痛失22歲孝順愛兒　叔父泣訴：佢真係走得好冤枉
22:29 2022/09/08
【安達臣道冧天秤】單親抑鬱母痛失22歲孝順愛兒　叔父泣訴：佢真係走得好冤枉
【生父之謎】謝婷婷40歲慶生令女兒正面樣曝光　進一步洩露生父身份
今日 12:07
【生父之謎】謝婷婷40歲慶生令女兒正面樣曝光　進一步洩露生父身份