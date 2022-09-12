【癌症治療】中西合璧治癌起互補作用　中醫紓緩西醫治療後副作用有助益

▲ 中西合璧治癌起互補作用，完成西醫化療後，可能會產生不同的副作用，此時可進行中醫治療作紓緩。（iStock圖片）

抗癌與復康之路是以年計的長期戰鬥，不少患者除了先以西醫治療之外，也會同時向中醫求診。註冊中醫師黃韻婷博士和臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊均表示，只要中西醫配合得當，至少在減少化療或放療的副作用、幫助術後恢復、紓緩症狀等方面甚有助益。

癌症愈來愈普遍，根據香港政府資料，每日有91位新確診病人，當中有近七成的平均存活率達5年以上。事實上中西合璧治癌在香港已被討論多時，黃麗珊醫生指，大約6年前，公立醫院癌症病房已有提供中醫治療選擇，主要以紓緩西醫治療後副作用為主。

認證癌症治療中醫

黃麗珊醫生指，不少西醫為了確保病人能安全地完成整個抗癌治療，會建議盡量避免使用中藥，全因中西醫各自施藥診症，怕藥物相沖相撞，未必適合患者狀況，甚至帶來反效果，延誤治療黃金期。她說曾有病人因食中藥而引起肝臟問題，更耽誤了化療的進程，得不償失。不過近年香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所開設了中醫癌症治療專業文憑課程，以加強中醫在癌症治療方面的知識，更能配合西醫的治療進程。黃醫生提醒病人可根據此認證來挑選中醫，做到真正的中西合璧治療。

在中西合璧醫治癌症方面，黃麗珊醫生與黃韻婷醫師算是走得較前的一群人，因有不少數據研究顯示，中醫在紓緩西醫治療後副作用方面甚有效果。黃麗珊醫生指抗癌病人不時面對各式各樣的治療副作用。「化療後病人出現好多不同的反應，有失眠、無胃口、情緒差、水腫等，西醫只能開安眠藥，甚至血清素這類抗抑鬱藥，而病人很多時都對這些很抗拒。」此時中醫的調理便可發揮最大效果，至少有機會提升睡眠質素和胃口等，甚至減輕水腫問題，病人相對也容易接受。

▲ 臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊認為，中醫在紓緩癌症治療副作用方面甚有效果。(被訪者提供圖片)

又或是化療後常會出現的噁心嘔吐，持續嘔吐會引致急性電解質紊亂，嚴重者可引致休克。西藥會處方止嘔藥物來解決，中醫則會以不同的大米來調養病人的脾胃，即西藥講的腸道吸收和消化系統，以幫助病人康復。

均衡飲食毋須戒口

腫瘤病人在飲食方面總有迷思，中西醫均強調病人須均衡飲食，多食新鮮食物之餘，更要攝入優質的蛋白質，以保持適當的體重及體質，才有力氣去打仗抗癌。她們曾見過病人矯枉過正，在戒掉垃圾食物的同時，甚至變成素食者，令體質太弱影響治療進程。

至於戒口，西醫對一般癌症病人沒有特定的戒口建議；中醫則建議減少煎炸油膩、醃製等食物。至於病人動手術後，總怕傷口會「發」影響埋口，便戒掉牛肉、雞蛋、鵝、鴨等食物，兩位表示並無需要，皆因民以食為天，進食能令心情愉快，當病人飲食有諸多限制時，難免影響心情，甚至加劇病情。黃醫生說：「只要病人食得落，食得開心，又有營養的，確實不需要戒口。」

▲ 註冊中醫師黃韻婷博士指，只要中西醫在治療癌症病人時配合得當，對幫助術後恢復、紓緩症狀等方面甚有助益。(被訪者提供圖片)

基於中醫視腫瘤為基因突變引致細胞瘋狂生長，視之為熱象，因此可減少進食羊肉、榴槤、芒果等食物，避免加劇熱象。黃韻婷醫師強調：「只要識食，雞鴨鵝豬牛全部都食得，不同肉類有不同營養，只要選對部位、分量適宜，食得有智慧便可。」

保健品需醫生過目

在抗癌路上，最令醫生頭痛是病人進食各式各樣的保健品，黃麗珊醫生指坊間保健品五花八門，卻只有食物標籤，大眾難以理解和辨別。如某些綠茶丸，其濃度極高，令一粒等於人體整日所需；或是某些保健品的數粒成分已達致一生人所需，其濃度跟藥物並無分別，亂食有機會損害身體，需要特別留神。

▲ 《中西醫藥劑師傾下偈——給癌症病人的建議》深入淺出拆解癌症病人和照顧者常見的問題，避免跌入中西醫治療謬誤。(被訪者提供圖片)

黃韻婷醫師認為病人食用保健品無可厚非，但事前最好先給醫生過目。她曾遇上病人直接拿出藥草來詢問，即使醫生能辨別藥草，但對其種植過程、加工工序等毫無所知，不能跟藥物名冊上的中藥相提並論，絕不宜自行食用。

隨著網絡發達，網上資訊太氾濫，有些病人甚至變成「Dr. Google」，只以片面的情況或病徵便自行決定治療方向，黃韻婷醫師說：「近來多了很多主張自然療法的病人，他們不同意西醫的治療方法，認為破壞人體原始平衡，只著重從改善根本日常生活或習慣，對病情沒實質的幫助。」她曾遇上乳癌病人，即使乳房不斷滲血已達兩年多，捱著痛楚，仍堅持自然療法，只看中醫來紓緩，抗拒西醫治療，耽誤了治療的黃金期，著實無奈。

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現時癌症醫治有不同方法，早前由癌症資訊網策劃，有一班有心的醫護人員，包括黃麗珊醫生及黃韻婷博士等，組成跨醫療界作者群，攜手編著《中西醫藥劑師傾下偈——給癌症病人的建議》，深入淺出拆解癌症病人和照顧者常見的問題，以及飲食宜忌，避免跌入中西醫治療謬誤。

記者：劉妙賢