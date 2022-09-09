【英女王逝世】本港何處還有皇冠標記郵筒？　細看英殖時期建築

▲ 本港何處還有皇冠標記郵筒？細看英殖時期本港建築。（陳靜儀攝））

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）當地時間周四（8日）下午安詳地逝世，享年96歲。英女王在1952年登基，至香港於1997年回歸，曾統治香港45年。香港曾為英國殖民地，本地有不少建築都受英式風格影響。

赤柱郵政局是香港現存最古老的仍然正常運作的郵局，位於香港島赤柱黃麻角道2號，於1937年，即英國國王佐治六世時建成，牆上保留嵌有英皇佐治六世標記「GR」徽章的鑄鐵郵箱；而香港目前只剩下數個印有皇冠標記郵筒。

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美利樓是香港一座具有維多利亞時期色彩的建築物，是以建成時任軍械局長的美利爵士命名。美利樓揉合了中式和西式的建築設計，採用了西式的圓柱，以及中式的瓦頂。這是香港殖民地時期早期最常見的建築設計，而美利樓則成為現存此類建築物中歷史最悠久的一座。

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香港終審法院於1912年建成，建築風格呈現新古典主義，揉合了遠東的建築特色，大樓上蒙上雙眼的正義女神像右手持天秤、左手持劍，代表大公無私；大樓外部於1984年列為香港法定古蹟。

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記者：李榮忠