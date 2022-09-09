【消腫水果】中秋飲食重鹹致水腫　20款高鉀水果助消腫

▲ 中秋飲食重鹹致水腫！營養師推介20款高鉀水果助消腫。

中秋將至，一家人吃月餅、嘆大餐歡聚一堂是少不免的事。但節日過後，大吃特吃的債也要還。重口味、重鹹、加工食品吃太多，容易令身體水腫。營養師推介20款高鉀水果，幫助身體排鈉消腫。

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台灣營養師高敏敏在Instagram專頁指出，月餅、燒烤等食物高鈉，吃得太多、太鹹，鈉攝取過量，導致細胞的滲透壓平衡失常，水分滯留體內形成水腫，令體重在短短幾日内飆升。高敏敏則推介20種含鉀量高的水果，有助將多餘的鈉排出，非常適合愛吃重口味又怕水腫的人。

20款高鉀水果排行榜（每100g計算數值）

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其中幾款水果不僅含鉀量高，額外的營養成分亦非常豐富，例如：

奇異果：富含維生素C及奇異果酵素，幫助消化

香蕉：豐富膳食纖維和果膠，能幫助腸胃蠕動順暢

哈密瓜：可以代謝身體多餘水分

小番茄（車厘茄）：含有豐富維生素C；建議一次食用不超過15小顆即可

不過，高敏敏提醒，雖然鉀質可以幫助身體排出過多的鈉，漸緩水腫，但如果是腎臟病患者，或需要限鉀者，就不建議食用高鉀食物，以免造成腎臟負擔。

內容獲「營養師高敏敏」授權轉載。

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責任編輯：張沛