【迪士尼樂園】全新角色小狐狸LinaBell登場　推出主題食品包括三層下午茶

▲ （迪士尼提供）

全新角色小狐狸LinaBell今日正式在香港迪士尼樂園度假區登場，樂園推出多款周邊商品。

香港迪士尼樂園度假區營運高級副總裁施保添表示：「隨著LinaBell的加入，大家都會深深感受到DuffyFans-tasy熱潮散佈整個香港迪士尼，甚至全城每個角落。度假區特別推出一系列全新Duffy與好友主題的體驗，包括娛樂、主題商品、餐飲及酒店住宿。要親身感受應援Duffy與好友的歡樂，粉絲必定要到香港迪士尼。」

香港迪士尼於網上推出的一系列LinaBell應援物資，包括：全新IG濾鏡及Duffy與好友聯乘的電子手幅。各位萌粉更可於社交媒體換上最喜愛的Duffy與好友聯乘頭像，與朋友分享DuffyFans-tasy的興奮。

LinaBell將由9月10日起跟Duffy與好友結伴現身，與入場人士見面。這個裝飾增設了以7位Duffy與好友專屬配色為設計靈感的蝴蝶。想與Duffy與好友見面的入場人士可於入園後，憑樂園門票或會員卡資料在樂園網站或手機應用程式領取「迪士尼預約等候卡」，派完即止。入場人士亦可在9月9至11日期間在樂園的地畫中尋找到小狐狸的蹤影。

LinaBell系列美食

樂園與酒店餐廳推出LinaBell一系列的主題美食。大街餐廳亦推出了三層下午茶，排滿了DuffyFans-tasy小點心，並推出蜜桃士多啤梨乳酪特飲。

想大飽口福的粉絲就記得要到度假區酒店延續滋味的#Eatertainment。預訂翠樂庭餐廳的甜品自助餐，或芊彩餐廳的下午茶。

香港迪士尼會陸續推出其他Duffy與好友主題的麵包圈、甜品棒、甜品蛋糕等多款甜品，款款都以7位可愛外型的成員及專屬配色作設計。



▲ （迪士尼提供）

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LinaBell主題商品

度假區將陸續推出近30款LinaBell主題商品，包括：頭箍、鑰匙扣、手提袋、飾物、文具及家品等，更有香港迪士尼樂園限定的LinaBell尾巴造型配飾。美國小鎮大街的馬迪小店增設LinaBell的佈置。店內設有37吋LinaBell毛公仔坐在鞦韆上；另一個37吋的LinaBell毛公仔則坐在木箱上。

訂購網上限定的「LinaBell奇妙處處拍套票」，粉絲可與LinaBell會面時刻（只限二人）。除了享有迪士尼處處拍專業攝影師的服務，以及全日無限數碼照片下載，同時可獲LinaBell毛公仔。見面後，賓客將獲贈與LinaBell合照的8R沖印照片和以LinaBell相框裱裝的6R沖印照片。

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記者：陳麗娜