【家庭問題】女強人媽媽埋頭工作忽略家庭　女兒怒爆鬱結︰從來都無讚我

▲ 女兒認為媽媽只顧工作忽略了她，故一直對媽媽充滿怨恨。（《親親我好媽》劇照）

「我班同事好好㗎，佢哋話唔捨得我，已經約好咗大家一齊去行山……」在職場上成績彪炳的媽媽興高采烈地大談退休後的連串活動時，她的女兒卻一臉不屑。

女兒自己已當了媽媽，看她的嘴抿成一綫悶不吭聲的，眼中醞釀着敵意，明顯是對媽媽的講話不甚認同。三十多歲的年齡，不該仍渾身散發那股少女的反叛吧！

「阿女，你樽麻油放喺邊？」媽媽欲幫女兒做點菜，卻有點手忙腳亂。「你乜嘢都話搵唔到㗎啦！」女兒嗆上一句。

「阿女，點解我又上唔到網㗎？」媽媽高聲喊。「咁咪得囉，煩死！」女兒對媽媽壓根兒不存耐性。

「女呀，孫仔不肯食藥，咁佢唔夠營養㗎！」

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媽媽以為提點女兒，誰知對方卻看成是惡意批評：「咁你又有乜高見呀？」

媽媽吃着一記又一記的悶棍，惟有慨歎：「唉，我呢個女從小就被縱壞咗。」

奇就奇在，女兒跟爸爸關係密切，跟婆婆更是像糖黐豆般會攬攬錫錫，何解唯獨會對媽媽充滿敵意？

「我阿媽從來都無湊過我！」女兒終於開吭：「我成個童年都係阿爸接送，婆婆煮嘢俾我食，我阿媽成日都係忙於工作、工作同工作，回家就只懂罵我呢樣嗰樣！」

女兒將憋在心裏的鬱悶全盤吐出：「我阿媽返工就叻，屋企事就乜都唔識。出面啲人佢就個個讚，就係從來唔會讚我囉！」

親人要修補關係，從來都不會遲呀！

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