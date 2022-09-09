【校長專欄】教育不應扼殺生活　父母只求成績拒子女玩課外活動

▲ 梁麗美校長藉音樂劇反思「教育不應扼殺生活」。

「我以為用我的方法是對學生最好的鞕策，回望人生才發現教育不應把生活扼殺……」這是香港首個長壽音樂劇《我們的青春日誌》裏面一首插曲的歌詞。八月三十一日晚上，很高興能夠欣賞到這齣扣人心弦的音樂劇。直到第二天，劇中的師生關係、父母與子女之間的磨擦、年輕人在友情及愛情方面的衝擊等情節仍在我的腦海裏翻騰。這齣音樂劇確實道出了不少老師、父母及年輕人的心聲。

無論是人師、人父、人母，都一定希望自己的學生及孩子能夠做到最好，因此便用不同的方法教導及鞕策他們。不單是要應付文憑試的中學生，甚至是小學生、幼稚園生，他們都會受到一定程度的壓力。當然，適當的壓力會是動力，但壓力太大所得到的反效果卻不能掉以輕心。正如劇中的嚴校長，為了要學生在文憑試取得優異的成績，便施以地獄式的訓練，更禁止學生參加活動，最後引致學生們群起反抗。一句「教育不應把生活扼殺」確實是發人深省！

另一邊廂，父母不了解子女的心中所想，認為他們只應該專注讀書，不應「沉迷」於不會令成績有所增長的課外活動及社交生活。但這些活動很可能是子女們減壓的方法，只要他們懂得「能放能收」，可能得到正面的果效。作為孩子的，也需要明白父母的苦心，不能只埋怨父母不明白他們。當然，解決的方法就是坦誠溝通，但必須要放下大家的成見及執著，相信這是不容易的；而這齣音樂劇就讓我們得到很多啟發。

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這齣音樂劇的成功，除了是一眾台前幕後的工作人員及樂隊的努力外，居功至偉的，當然是音樂劇的編劇、作曲、填詞、導演及監製陳恩碩。年紀輕輕的恩碩經歷很多磨鍊及挫折，仍然堅持追尋他的夢想和理想，不斷求進，最終完成這一套原創廣東話音樂劇《我們的青春日誌》。無論你是學生、老師或家長，音樂劇的內容都會引起你的共鳴，劇中的重點歌曲及插曲不但動聽，歌詞更令人拍案叫絶，真的不能相信這是一位年僅二十四歲的年輕人的作品啊！

陳恩碩的成功，除了是他個人的堅持及努力外，更重要的是得到父母的支持及鼓勵。相信為人父母的都期盼自己的孩子出人頭地，但如果孩子的夢想與父母的期望有落差時，你會怎樣選擇？放手讓孩子追夢？或是堅持要他走你為他鋪排的道路? 前者會令你當下感到憂心，但後者卻可能令你與子女的距離越來越遠，嚴重的甚或可能失去他！在教育界多年，例子見得也不少，我的感悟是父母真要放下贏在起跑線的心態，從小與孩子坦誠溝通，聆聽他們的感受，著重他們學習的過程，將榮譽得失放輕，給予信心、尊重及支持，那麼，孩子定會活出精彩的人生。

誠意推薦《我們的青春日誌》這齣音樂劇給大家。作為校長的，可以藉著此劇進行教師發展工作坊，除了可以一起輕輕鬆鬆欣賞創意音樂劇外，更可以讓老師們

揣摩劇中人物的性格及心路歷程，從而作延伸討論，相信對育人的工作必有進一步的得著。作為父母的，可以和孩子一起觀賞，相信必能加深彼此的了解，親子關係也定會跨進一大步呢。

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