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【食物安全】DANET一款莎樂美牛肉腸未列明含防腐劑　食安中心下令停售及回收

社會 19:55 2022/09/09

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食安中心指，已指令涉事商戶將受影響批次產品停售及下架。（資料圖片）

食環署食物安全中心今日（9日）公布，一個預先包裝莎樂美牛肉腸樣本，含有可在某些食物中使用的防腐劑二氧化硫，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。食安中心指，已指令涉事商戶將受影響批次產品停售及下架，經銷商亦正回收產品，又呼籲市民應停止食用受影響批次的產品，業界如持有受影響批次的產品，亦應立即停止使用或出售。
 
產品資料如下︰

產品名稱：Dana Macar Salam (Salami Beef sliced)
品牌：DANET
淨重：60克
經銷商：立業太平洋食品有限公司
此日期前最佳︰2022年12月20日

食安中心發言人說，透過恆常食物監測計劃，從一間網上零售店抽取有關樣本作檢測，結果顯示，樣本含二氧化硫；雖含量低於《食物內防腐劑規例》（第132BD章）列明的最高准許含量 ，但該莎樂美牛肉腸樣本的食物標籤，並未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。

中心指，已知會涉事商戶有關違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。市民可於辦公時間致電其熱線2612 2309，查詢有關產品的回收事宜。

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責任編輯：黃悅晴

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