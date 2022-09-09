【檢疫措施】駐港機組人員核酸檢測陰性即可離開機場　抵港後3天內要接受醫學監察

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政府今日（9日）公布調整機組人員的檢疫安排，往來海外地區或台灣客運航班上執勤的駐港機組人員，在抵港後須於香港國際機場進行「檢測待行」，取得核酸檢測的陰性結果後可離開機場。有關安排明日（10日）零時零分生效。



政府表示，所有從海外地區或台灣返港的駐港機組人員，同時要接受醫學監察，包括避免於公共場所進行脫掉口罩的活動、避免前往人多的地方和大型聚會，以及記錄個人行蹤，直至他們抵港後的第3天。政府指，已要求航空公司實施有效的機制，以確保其機組人員遵從醫學監測期間的要求。航空公司需要承擔責任，負責監察及查核其機組人員的行蹤紀錄；若航空公司未有盡職履行其監察的責任，或發現違規情況，相關機組人員的特定檢疫安排的資格將會被取消。

另外，所有駐港機組人員在海外地區或台灣的外站逗留期間，須繼續遵守閉環式安排，避免與當地的社區接觸。

當局強調，是次的調整是根據科學為本、精準抗疫、風險可控的原則而制定。而數據亦顯示，抵港機組人員的陽性個案數目及比例極低，並遠低於一般抵港旅客的相關數字。考慮到本港最新的疫情，調整機組人員的檢疫安排將不會對社區構成顯著的額外風險。



當局相信，是次調整將有效促進航空公司提升往來本港的航空服務，以發揮香港作爲國際航空樞紐的功能，為旅客及企業提供更大的便利，促進社會經濟活動復常。發言人指，會繼續密切留意本地及全球的疫情，適時檢視及調整機組人員檢疫安排。

目前所有駐港客機機組人員回港後須於指定檢疫酒店自我隔離，直至取得抵港後第3天進行的核酸檢測陰性結果。他們同時要接受醫學監測，直至抵港後第14天，其間須接受多次核酸檢測。他們另須每日進行快速抗原測試、避免於公共場所進行任何除下口罩的活動、避免前往人多的地方和大型聚會，以及記錄個人行蹤，直至抵港後第7天。若有違規，相關機組人員的指定身分將被取消。

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責任編輯：黃悅晴