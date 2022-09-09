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【英女王逝世】市民到英國駐港總領事館外獻花悼念　難忘英女王親民作風

社會 20:27 2022/09/09

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有市民到英國駐港領事館獻花悼念英女王。（馮漢柱攝）

英女王伊利沙伯二世當地時間周四（8日）離世，位於本港金鐘的英國駐香港總領事館今日（9日）起，設弔唁冊供公眾悼念英女王。多名市民到場獻花悼念「事頭婆」，有市民對英女王離世感突然，稱讚她是親民、富責任感的女王。

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英國駐港總領事館今早下半旗致哀，不少到場的市民帶同花束放在領事館外致哀，在地上排成一行。27歲的呂先生是基督徒，今次是以基督徒及香港人的身份放下心意卡，向英女王作最後的致意。他說雖然英女王訪港時自己仍未出世，但英女王作為全球及基督教的領袖之一，擁有高尚品部，而且態度親民，故對英女王十分敬重。

李女士於傍晚時分到場獻花致意，感謝英女王為香港的貢獻，「小漁港成為東方之珠，有賴英國建立的良好制度」，令香港發展穩定。李女士又欣賞英女王事事親力親為的作風，至晚年96歲高齡仍專注工作，一生都奉獻國家感到敬佩。

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記者：蘇文軒

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