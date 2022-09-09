【活化翻新】警隊博物館下周四重開　新設「警隊百年歷史圖」展170多年歷史

▲ 位於山頂甘道的香港警隊博物館。(林宇翔攝)

位於山頂甘道的警隊博物館完成28個月的活化，下周四重新開放予公眾參觀。翻新後館內增設「警隊百年歷史圖」，以動畫形式展現警隊170多年歷史；亦有新展館增設「國家安全」專題，內設「國安摩天輪」模型，象徵「有國家安全，才有幸福」。

博物館根據「以人為本」的原則重新規劃，增添科技互動和富時代感的元素，讓訪客投入認識警隊的歷史及工作。館內設有4個展覽廳，包括「歷史展覽廳」、「專題展覽廳」、「嚴重罪案展覽廳」和「三合會展覽廳」，展出「上水之虎」約1,300件藏品，較閉館前增加1倍。

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新增設的「警隊百年歷史圖」，以動畫展現警隊發展歷史，設計概念源自上海世博的電子清明上河圖；「專題展覽廳」特設「國家安全暨慶祝香港回歸25周年專題展覽」，說明16個國安重要領域，由警務處處長蕭澤頤及副處長（國家安全）劉賜蕙獻聲解說，當中設有「國安摩天輪」模型，「摩天輪讓人感覺幸福，代表有國家安全，才有幸福。」

館內外亦增設多個可供拍照的「打卡」位，例如「虛擬警服自拍亭」及「AR警點」，而戶外的「歷史足跡步行徑」則加入了樓梯繪畫和街頭壁畫等有趣元素。博物館下周四正式開放，費用全免，公眾今日起可透過網上預約參觀。

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記者：蘇文軒