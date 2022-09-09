【冧天秤】死者遺孀患末期乳癌或遺下兩稚子　形容已列「死亡名單」上天開玩笑

▲ 電工許文明遺孀（右）稱，事發前約一周她證實患有末期乳癌。（曾秋文攝）

安達臣道天秤倒塌意外，釀成3死6傷，其中一名41歲死者、電工許文明遺孀稱，事發前約一周她證實患有末期乳癌，癌細胞已擴散到肺部，她形容上天開玩笑，電視劇本也不會如此。捐款即看：【下一頁】

許氏一家4口，夫婦育有兩名女兒，分別7歲和4歲。許太昨晚見記者稱，以前長時間患有產後抑鬱，疫情時全家曾感染新冠病毒。當她獲悉患癌後，自問已列入「死亡名單」，只能寄望丈夫將來照顧家人，結果留下來卻是自己。

她透露，丈夫約7年還任職飲食，之後才轉職建造業，其中一個原因盼抽出更多時間陪伴女兒，現在逢假期也帶小孩外出。目前兩名女兒也知悉父親死訊，情緒已轉為平穩。

她續稱，已開始跟亡夫公司商討恩恤金安排，她指對方態度頗具誠意。她說暫時未知每月家庭開支，僅稱公立醫院的醫藥費支出不大，「最大問題是未知還有多少個明天。」她說這幾天收到很多人幫助，不論精神和物質上都有，她非常感恩，盼外界正面看待事件，共同為建造業找出路，而非懲處，因為公司停工會影響員工生計。

協助許太的工業傷亡權益會總幹事蕭倩文稱，已經陪同3名死者家屬，分別會見承建商精進建築、房協和僱主，家屬最迫切須處理後事，賠償短期生活費等，各方已達成共識包括恩恤金安排。但她稱部分家庭「特別困難」，盼社會各界伸出援手捐款。她表示有賴勞工處和警方深入調查，如果發現有人違反法例，必須檢控。

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責任編輯：吳卓峰