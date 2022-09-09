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【防疫措施】明起經機場出境海外或台灣　無須接受體溫篩查

社會 21:42 2022/09/09

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明起出境海外或台灣無須接受體溫篩查。（資料圖片）

政府今日（9日）宣布，隨着海外地區逐漸撤銷新冠防控要求，由明日（10日）起，經香港國際機場從香港出境或經香港過境前往海外地區或台灣的乘客將無須接受體溫篩查。而抵港入境及離港出境前往內地或澳門的乘客則仍需進行體溫篩查。

隨着疫情發展，一些海外地區開始簡化其入境防控措施，國際旅遊亦逐漸恢復。政府早於今年6月1日已撤銷過境乘客登上來港航班前的檢測要求，以便利前往海外地區或台灣的過境乘客，經香港國際機場過境的乘客流量亦隨之增加。6月至8月期間錄得的過境乘客超過185,700名，當中10名出現發燒情況，而其中5人的新冠病毒檢測結果呈陽性。

考慮到現時大部分海外地區已取消其新冠相關的入境限制，政府將由明日起暫停為從本港出境及經香港過境往海外地區或台灣的乘客進行體溫篩查，以便利相關乘客。至於抵港入境及從香港出境前往內地或澳門的乘客，政府會繼續為他們進行體溫篩查。

政府在2020年2月疫情之初，按世界衞生組織的建議，為離境航空乘客（包括從香港出境及經香港過境到另一地區的乘客）實施體溫篩查安排，以期及早發現有病徵的乘客。衞生署人員會為經體溫篩查發現有發燒徵狀的乘客，進行健康評估，並把他們轉送至醫院進行病毒檢測。在世界各地對全球新冠疫情採取各種防控措施時，本港對出境及過境乘客加強體溫篩查及病毒檢測，旨在協助遏制疫情在國際間進一步蔓延，同時亦減低乘搭同一航班的其他乘客及機組人員所面對的感染風險。

政府發言人表示，乘客如在香港過境期間感到不適，可以經航空公司或機場管理局聯絡衞生署。衞生署人員會為該些乘客進行健康評估，並決定是否需要轉介至醫院作進一步治理。如需送院接受治療的乘客涉及兒童，醫管局必定會按「家庭友善，兒童為本」原則，配合相關家庭的需要，包括在可行情況下盡量安排家人一同接受隔離治療。
 
政府發言人提醒，有病徵的人士應避免旅遊，以免增加自身及他人的風險。

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記者：黃穎津

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