【強制檢測】66幢大廈納強檢　涉將軍澳日出康城、大埔中心【附名單】

▲ 有關市民須在9月11日或之前進行檢測。（陳國峰攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月3日至9月 9日期間，曾身處66個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月11日或之前進行檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有55幢住宅被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有 11幢住宅被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

藍田碧雲道225號康盈苑

藍田啟田邨啟旺樓

牛頭角彩盈邨盈安樓

牛頭角彩福邨彩樂樓

秀茂坪寶達邨達貴樓

秀茂坪曉麗苑曉逸閣

九龍灣麗晶花園18座

牛池灣嘉峰臺4座

將軍澳日出康城領都2座 (左翼及右翼)

將軍澳寶林邨寶勤樓

將軍澳峻瀅1座

將軍澳富麗花園2座

將軍澳健明邨明域樓

將軍澳寶盈花園7座

將軍澳煜明苑煒明閣

黃大仙樂富邨樂泰樓

鑽石山鳳德邨紫鳳樓

屯門友愛邨愛暉樓1座

屯門兆康苑兆恆閣

屯門兆禧苑順禧閣

屯門建生邨泰生樓

屯門富泰邨君泰樓

屯門兆麟苑寶麟閣

元朗朗屏8號3座

天水圍天瑞一邨瑞財樓

天水圍天喜街11號天麗苑

天水圍天頌苑頌棋閣

天水圍天慈邨慈輝樓

大圍顯徑邨顯祐樓

大圍美林邨美桃樓A座

大圍新翠邨新學樓

沙田愉翠苑愉居閣

沙田沙角邨美雁樓

沙田博康邨博達樓高座

沙田碩門邨美碩樓

筲箕灣耀東邨耀華樓

柴灣興民邨民富樓

柴灣藍灣半島3座

鰂魚涌太古城南海閣

香港仔石排灣邨碧月樓

香港仔香港仔中心港盛閣

鴨脷洲利東邨東昌樓

荃灣錦豐園2座

荃灣環宇海灣3座

荃灣海濱花園海昇閣

葵涌葵芳邨葵明樓

葵涌葵涌邨映葵樓

長沙灣海盈邨盈輝樓

深水埗海達邨海榮樓

馬鞍山雅景臺2座

馬鞍山耀安邨耀頌樓

油塘油麗邨雅麗樓

粉嶺嘉盛苑嘉輝閣

上水天平邨天朗樓

掃管笏愛琴海岸3座

污水樣本檢測呈陽性的地點

荃灣尚翠苑翠庭閣

荃灣大窩口邨富國樓

馬鞍山富寶花園 8 座

馬鞍山富寶花園 9 座

大埔大埔中心6座

大埔大埔中心7座

大埔大埔中心8座

大埔大埔中心9座

大埔大埔中心第10座

大埔大埔中心11座

大埔大埔中心12座

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責任編輯：黃悅晴