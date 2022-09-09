【強制檢測】66幢大廈納強檢 涉將軍澳日出康城、大埔中心【附名單】
社會 22:01 2022/09/09
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月3日至9月 9日期間，曾身處66個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月11日或之前進行檢測。
因應多宗陽性檢測個案，有55幢住宅被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有 11幢住宅被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點：
- 藍田碧雲道225號康盈苑
- 藍田啟田邨啟旺樓
- 牛頭角彩盈邨盈安樓
- 牛頭角彩福邨彩樂樓
- 秀茂坪寶達邨達貴樓
- 秀茂坪曉麗苑曉逸閣
- 九龍灣麗晶花園18座
- 牛池灣嘉峰臺4座
- 將軍澳日出康城領都2座 (左翼及右翼)
- 將軍澳寶林邨寶勤樓
- 將軍澳峻瀅1座
- 將軍澳富麗花園2座
- 將軍澳健明邨明域樓
- 將軍澳寶盈花園7座
- 將軍澳煜明苑煒明閣
- 黃大仙樂富邨樂泰樓
- 鑽石山鳳德邨紫鳳樓
- 屯門友愛邨愛暉樓1座
- 屯門兆康苑兆恆閣
- 屯門兆禧苑順禧閣
- 屯門建生邨泰生樓
- 屯門富泰邨君泰樓
- 屯門兆麟苑寶麟閣
- 元朗朗屏8號3座
- 天水圍天瑞一邨瑞財樓
- 天水圍天喜街11號天麗苑
- 天水圍天頌苑頌棋閣
- 天水圍天慈邨慈輝樓
- 大圍顯徑邨顯祐樓
- 大圍美林邨美桃樓A座
- 大圍新翠邨新學樓
- 沙田愉翠苑愉居閣
- 沙田沙角邨美雁樓
- 沙田博康邨博達樓高座
- 沙田碩門邨美碩樓
- 筲箕灣耀東邨耀華樓
- 柴灣興民邨民富樓
- 柴灣藍灣半島3座
- 鰂魚涌太古城南海閣
- 香港仔石排灣邨碧月樓
- 香港仔香港仔中心港盛閣
- 鴨脷洲利東邨東昌樓
- 荃灣錦豐園2座
- 荃灣環宇海灣3座
- 荃灣海濱花園海昇閣
- 葵涌葵芳邨葵明樓
- 葵涌葵涌邨映葵樓
- 長沙灣海盈邨盈輝樓
- 深水埗海達邨海榮樓
- 馬鞍山雅景臺2座
- 馬鞍山耀安邨耀頌樓
- 油塘油麗邨雅麗樓
- 粉嶺嘉盛苑嘉輝閣
- 上水天平邨天朗樓
- 掃管笏愛琴海岸3座
污水樣本檢測呈陽性的地點
- 荃灣尚翠苑翠庭閣
- 荃灣大窩口邨富國樓
- 馬鞍山富寶花園 8 座
- 馬鞍山富寶花園 9 座
- 大埔大埔中心6座
- 大埔大埔中心7座
- 大埔大埔中心8座
- 大埔大埔中心9座
- 大埔大埔中心第10座
- 大埔大埔中心11座
- 大埔大埔中心12座
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責任編輯：黃悅晴