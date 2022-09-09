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今年再以「旗袍look」賀中秋　葉劉淑儀：美中不足是與內地仍未能通關

政治 22:23 2022/09/09

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行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀，今年再以「旗袍look」賀中秋！（葉劉淑儀Facebbok）

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀，今年再以「旗袍look」賀中秋！今日適逢迎月，葉劉淑儀在社交平台上載相片，手持傳統燈籠的她，站在巨型月亮燈前，祝願一眾市民中秋節快樂。

至於另一張相片中，葉劉淑儀則背向鏡頭，依偎着一盞巨型月亮燈，仰望滿天星星，盼望「福滿中秋」。

    點擊圖片放大

葉劉淑儀形容，中秋節是傳統節令中，最富人情味的節日，象徵家人團圓、琴瑟和鳴，偶遇難關，總能圓滿解決之意。她續指，一如往年，她都會拍攝照片製作電子賀卡，今年更找來一個設有巨型月亮燈的場景拍攝，效果頗為驚喜。

葉劉指出，美中不足之處，是月亮燈乃一彎新月，與中秋節頗有不符，坦言想起香港與內地依然未能通關，部分家庭仍需分隔兩地，未能團圓。她坦言，「圓月有缺」，也許正是部分巿民的寫照。

她又指，希望內地與香港能早日通關，疫情退卻，形容當難關漸退，自能撥開雲霧見青天。

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撰文 : 傅流螢

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