【安達臣道冧天秤】41歲電工死者遺末期癌妻及2幼女　工權會助遺屬籌款【附捐款方法】

▲ 許文明一家四口。（許太提供）

安達臣道天秤倒塌意外，釀成3死6傷，其中一名41歲死者電工許文明遺下同住的71歲父親、妻子及兩名分別4歲與7歲的女兒。許文明遺孀稱，事發前約一周她證實患有末期乳癌，癌細胞已擴散到肺部，她形容上天開玩笑，電視劇本也不會如此。詳情即看：【下一頁】

許太非常擔心自己身體狀況影響，未能繼續陪伴孩子走更遠的路，更擔心萬一自己也先走一步，年幼孩子將無人照顧。工業傷亡權益會表示，如熱心人願意伸出援手，協助渡過難關，可透過以下途徑捐款，該會代收集之善款將全數轉交予遺屬，不會收取任何行政費用。

如需索取由該會發出、可作扣稅用途的收據，可提供捐款人全名、郵寄地址及聯絡電話，該會將在捐款核實後一個月內將收據寄上。捐款方法如下：

轉賬或銀行入數：

恆生銀行賬戶： 295-421903-003

賬戶名稱：工業傷亡權益會有限公司Association for the Rights of Industrial Accident Victims Limited

請拍攝入數紙（或將電子銀行轉賬畫面截圖）後註明【捐款許文明遺屬】並連同【捐款人全名】發送WhatsApp訊息至6996 6214。

郵寄支票或親臨中心：

支票抬頭：工業傷亡權益會有限公司Association for the Rights of Industrial Accident Victims Limited

地址：藍田啟田道71號藍田（西區）社區中心1/F

請隨票註明【捐款許文明遺屬】並附【捐款人全名及聯絡電話】，以便跟進。

如親臨該會會址，亦可選擇以現金捐款。如就捐款事宜有進一步查詢，請致電2366 5965

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記者：黃穎津