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【一國兩制】中央港澳工作領導小組辦公室：要推動政府承擔引領經濟社會發展的主體責任　

政治 22:18 2022/09/09

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港澳辦文章指，要推動特區政府轉變治理理念，承擔起引領經濟社會發展的主體責任。

中央港澳工作領導小組辦公室撰文指，支持特區政府統籌疫情防控和經濟社會發展，維護港澳社會大局穩定；要推動特區政府轉變治理理念，承擔起引領經濟社會發展的主體責任；要支持香港鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，加快創科產業發展。

文章以「全面準確貫徹一國兩制方針 不斷開創港澳工作新局面——深入學習《習近平談治國理政》第四卷為題」。當中闡述了「一國」與「兩制」的關係，強調「一國」是實行「兩制」的前提和基礎，「兩制」從屬和派生於「一國」，並統一於「一國」之內。在堅守「一國」原則的前提下，特區依法享有高度自治權，保持原有資本主義制度和生活方式不變，法律基本不變。

談到「愛國者治港」，文章指，愛國者有明確的標準，就是必須真心維護國家主權、安全、發展利益，尊重和維護國家根本制度和特區憲制秩序，全力維護港澳的繁榮穩定。

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責任編輯：陳葆琳

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