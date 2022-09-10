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【違規燒烤場】政府跨部門到九華徑2燒烤場執法　25人罰5,000元負責人遭票控

社會 10:17 2022/09/10

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美孚九華徑無牌經營燒烤場困擾居民多年。(資料圖片)

美孚九華徑無牌燒烤場一直困擾當區居民多年，去年2名負責人被控無牌經營普通食肆後一度停業，惟燒烤場宣布昨日（9日）復業，多個部門昨晚上派員到九華徑2間燒烤場突擊巡查執法，向25名違限聚令的顧客罰款5,000元，場地負責人被票控。

葵青民政事務處昨聯同食物環境衞生署、環保署、地政總署，消防處及警務處採取突擊聯合行動，行動中，食環署根據《食物業規例》（第132X章）巡查處所有否無牌經營食物業及遵守相關防疫規例；環保署根據《空氣污染管制條例》（第311章）及《噪音管制條例》（第400章）進行氣味及噪音滋擾的評估，同時檢查場所的污水排放有否符合規例。

地政總署根據《土地（雜項條文）條例》（第28章）對私人農地上所搭建的未經批准構築物發出通知，要求於限期前作出糾正；消防處在該處進行消防安全巡查，並會針對違規事項採取執法行動；警方亦嚴格執行《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），向現場顧客發出25張5,000元定額罰款告票，亦向場地負責人以傳票形式作出檢控，打撃在公眾地方進行受禁群組聚集。現場顧客在警方勸喻後全部自行離開燒烤場。

當局說，行動展示政府對違法行為零容忍的決心。

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責任編輯：蘇文軒

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