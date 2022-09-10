【新冠疫苗】關日華指部分確診兒童患急性腦炎嘶哮症　2成康復童現長新冠

▲ 瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華。(資料圖片)

新冠疫情嚴峻，每日新增確診宗數徘徊1萬宗。瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華表示，近期感染新冠病毒的患者增多，當中很多都是兒童，部分人出現嘶哮症、急性腦炎等重症，而兒童接種疫苗患重症機會明顯減少，籲家長盡快安排接種。

關日華在電台節目指，確診增多下醫院情況十分嚴峻，其服務的醫院已騰空一個兒童病房接收病人。臨床個案顯示，已接種2劑疫苗的兒童即使受感染，基本上很快出院，重症機會大減，但完全沒有打針的兒童，變重症的風險則高很多，呼籲家長應帶子女接種疫苗。

他又提到，即使兒童感染後康復，抗體只能維持2至4個月，日後仍有機會再受感染，故仍需接種疫苗提高抗體水平。他提到跟進約340名曾確診的兒童中，約2成出現長新冠徵狀，臨床個案顯示如果兒童有接種疫苗，可減低出現長新冠的機會，即使有長新冠徵狀，亦可減低病徵持續的時間。

關日華強調，新冠病毒並非簡單病毒，有康復者出現嚴重濕疹、脫髮等情況，亦有康復兒童現精神及心理問題，冀家長不要輕視。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒