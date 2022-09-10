【阿Mo傷勢】SoChing憑畫寄意為男友打氣　張梓峯努力面對密集式治療

▲ 希望受傷的舞者盡快康復！

MIRROR紅館演唱會意外事件中受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）目前仍然留醫伊利沙伯醫院ICU，阿Mo的傷勢一直備受外界關注，COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）將一幅以宮崎駿作品《哈爾移動城堡》為題材的畫作，為阿Mo打氣。

另一位受傷舞者張梓峯正進行密集式治療，並坦言治療過程令他心很累。

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憑畫寄意

So Ching於IG限時動態上分享一幅畫作，從畫作中的可見，題材選用了日本著名動畫師宮崎駿作品《哈爾移動城堡》的其中一幕。

故事講述蘇菲憑着哈爾給她的戒指回到哈爾的童年，並目睹了哈爾與卡西法交換契約。返回現實後的蘇菲向哈爾承諾：「我一定會去找你的，在未來等我！」最終，蘇菲成功為哈爾解開契約，二人過著幸福快樂的生活。

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密集式治療

張梓峯亦有於IG限時動態內分享其近況，他說：

做咗一堆密集式的治療，心都好攰，而且身體情況反反覆覆，每晚都好難瞓着，但我會嘗試努力面對💪