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【兒童權益】疫情衍生社會問題未受重視　狄志遠籲政府關注學童學習情況

社會 10:55 2022/09/10

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新冠疫情持續近3年，懷疑虐兒情況時有發生。兒童事務委員會「有特別需要兒童事務工作小組」副召集人、港大兒童及青少年科學系臨床副教授葉栢強憂慮，疫情下家庭經濟壓力增加，懷疑虐兒個案亦增加，建議當局多從預防方面入手；亦有立法會議員倡立法要求強制舉報虐兒個案，及增加兒童暫住設施名額等配套。

葉栢強今日(10日)在一個電台節目說，現時官方公布的虐兒數字屬冰山一角，認為實際情況更嚴峻，有調查顯示，有特殊教育需要或患自閉症的兒童受虐風險更高，但當局過往對虐兒個案多做「救命」的工作，日後應多從預防方面着手。

社福界立法會議員狄志遠認為，政府過去2年集中處理疫情，但只關注管理宗數等數字，忽視疫情帶來的社會問題，例如學生平日學習和訓練在疫情下都減少，部分學習有困難的學生正退步，當局有必要針對處理。他又說，立法強制舉報懷疑虐兒個案後，個案數字一定會增加，建議政府做好配套，如增加綜合家庭服務中心人手及增加兒童暫住服務名額。

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責任編輯：蘇文軒

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