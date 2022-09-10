【外傭如家人】兒子婚禮感激印傭24年養育之恩　港媽從不呷醋︰生娘不及養娘大

▲ 港媽分享兒子在婚禮上感激印傭24年養育之恩。

家有一位好外傭就如同多了一位家人，有姐姐幫忙照顧孩子及家庭，在職父母才能安心工作，無後顧之憂。有港媽分享，印傭自兒子小一起開始湊大他，在兒子心目中，姐姐就好似他第二個媽媽一樣，他在婚禮上感激姐姐24年養育之恩。

昨日（9日）有港媽於facebook群組「表揚好姐姐開心分享區」表示，印傭由大仔小一起便照顧他，轉眼間兒子結婚了，他在婚禮上多謝姐姐24年的養育之恩。媽媽笑指姐姐聽後的反應，「佢喊到扯晒蝦，橫膈膜抽空咁濟」，又稱如果將來姐姐看到由出世一手湊大的女兒出嫁，「容乜易叫十字車」。當然這只是她說笑而已，她感恩家有一位好姐姐︰

咁多年大家一齊經歷咗一切歡笑同淚水……雖然佢唔係100分姐姐，但佢嗰份真心同忠心，好難搵到第二個，我哋好感恩遇上你。

▲ 印傭在婚禮上感動落淚。（受訪者提供相片）

最新影片︰

子女視外傭如母親

3孩港媽Keedy接受TOPick訪問，分享一家人與印傭超越廿載的感情。她透露姐姐20歲開始在她家工作，當時就讀小一的大仔約6歲，二仔3歲左右，幾年後細女才出世。Keedy是一位在職媽媽，工作較繁忙，姐姐多年來為她照顧好兩子一女，讓她可以安心工作。不知不覺姐姐由20歲做到現在43歲，3子女亦已長大成人，分別20歲至30歲了。

子女與外傭關係太好，會否惹來媽媽呷醋？Keedy坦言從來沒有呷醋，有感子女喜歡姐姐是應該的，只因姐姐用心對待他們，確實他們與姐姐的關係非常好，甚至把她視如母親︰

我啲仔女覺得佢似媽媽多過我，因為仔女每日都對住佢，姐姐同阿女好似姐妹咁，姐姐睇住阿女出世，直頭當佢係女，好偏心佢。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

兒子婚禮上哽咽感謝姐姐湊大

Keedy憶述姐姐早年回鄉結婚生仔，當時女兒正值讀小學，彼此依依不捨，「臨走時攬住阿女喊到死死吓，搞到我又陪佢一齊喊」。主僕一別4年，姐姐生下女兒後馬上想來港，再在她家服務多4年，剛簽了第5至6年合約。

大仔在婚禮上多謝生命中最重要的三個女人，第一個就是工人姐姐。他感謝姐姐由小一開始照顧他，現在他已30歲成家立室，哽咽說道「佢用一生嘅青春擺喺我屋企，對我比自己嘅親生女更好。」姐姐育有一個7歲的女兒，但她放棄跟女兒的相處時間，來服務他們的家庭。Keedy並不介意兒子第一個多謝的女人不是她︰

應該多謝佢先，生娘不及養娘大，阿仔講得啱，姐姐俾咗佢嘅青春我哋，呷咩醋？

互相包容維繫主僕情

姐姐一直對家庭忠心耿耿，Keedy指她「當自己持家一樣」，兒子畢業禮、一家人送機等姐姐都會一起出席，儼如家庭的一份子。她指姐姐雖不是100分，為人較單純，工作上也有甩漏，但她認為只要互相包容，這些都不是大問題。她提及姐姐講廣東話不靈光，經常鬧出笑話，例如姐姐有一次跌了一個護膚品樽在洗手盆上，因而打爛洗手盆，姐姐跟她解釋，「個樽要跌，我要接，唔夠時間」。

她知道姐姐心裡驚慌，一句責備也沒有，「佢都唔想，如果係我整跌個樽，都應該唔夠時間接住」。只要是她能力範圍內可以解決到的，她絕不責備姐姐。Keedy是一位富同理心的僱主，互相包容正是她們能共處廿載的原因。

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼︰https://bit.ly/3Aa0qvT

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

記者︰駱秀玲