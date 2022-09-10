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【出行習慣】林世雄稱市民出行習慣變化不少　運輸署進交通習慣調查合時重要

社會 11:15 2022/09/10

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進行面談的訪問員會穿著湖水藍色制服，佩戴由運輸署簽發附有個人照片的名牌，並攜帶湖水藍色工作袋，方便住戶辨識他們的身份。(資料圖片)

運輸署進行最新一次交通習慣調查，運輸及物流局局長林世雄呼籲市民，只須約20分鐘提交交通模式和習慣，便可助當局建構可靠的數據基礎，規劃切合公眾未來需要的運輸系統。

運輸署自70年代開始，約10年會進行一次同類調查，今年已是第六次，林世雄指，交通習慣調查等同大型交通規劃研究，調查所得的資料會用作更新及改良運輸署的策略性運輸模型，運輸署利用模型，結合人口、就業及經濟發展等數據，作出交通分析和預測，香港能夠擁有便捷、安全又高效率的公共交通系統，很大程度歸功於交通習慣調查。

他形容，今次調查相當及時和特別重要，主要是過去10年經濟和人口持續增長、多項重要策略性運輸基建和土地發展項目落成、訪港旅客不斷增加、科技急速發展，以及新冠疫情帶來的新常態等，令市民的生活模式和出行習慣出現了不少變化。北部都會區在未來推行多個土地發展、鐵路和自然保育項目，成為宜居宜業宜遊的都會區，亦大大影響各區交通的需求，今次調查正好為當局規劃提供重要參考。

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責任編輯：蘇文軒

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