【隔離生活】竹篙灣隔離8日7夜感寧靜自在　港男︰最正係可以放題瞓覺

▲ 竹篙灣8日7夜感寧靜自在，港男指「放題瞓覺」最正。

疫情持續，當坊間大眾對於「隔離營」仍然停留於「叫天不應」、「坐監」的印象，有港男於出營前夕卻大唱反調，指自己於竹篙灣8日7夜非常充實，更形容那段時間「寧靜自在」，為一生中從未試過嘅體驗，當中他覺得最正係可以「放題瞓覺」，又指自己收到的離營禮物是一張天際100免費門票。不少網民都大讚他態度正面，又指他十分有手尾，因從上載的照片中，看到男網民離營前會將房間執拾得相當整齊。

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據Facebook群組「竹篙灣檢疫生活關注組」，有男網民於周三（7日）發文，指自己即將離營兼有天際100免費票作禮物，他形容竹篙灣8日7夜為一個「長Camp」，因為「只能喺間房裏面」，最初入營只有食同瞓，但 「Day2 起，Keep住每日都有一萬步，喺房度跑來跑去，或都睇住片原地跑」；又會「睇下片，做下學校嘢，回覆下Facebook同WhatApp」，令他完全唔覺悶。

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男網民形容今次絕對是難忘的經歷，指慶幸入來營地，才可享受到難得7天寧靜自在的日子，「一生中從未試過嘅體驗，最正係可以放題瞓覺」。他又指十分感謝工作人員，自己於營內每日食足一日三餐，每日兩個橙，總共食了14個燈，惟一美中不足之處是「菜份量太少」，因此期待「出到去食番夠」及與大家一齊跑。

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責任編輯：羅嘉欣