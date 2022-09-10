【叱咤生力軍】炎明熹隔空唱《焰》　MC+Chantel首合唱最怕尷尬

▲ Gigi隔空唱《焰》，Chantel和MC首度合唱。

《叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會》昨晚（9日）在亞博舉行，ERROR成員郭嘉駿（193）、梁業（肥仔）、張天賦（MC）、姚焯菲（Chantel）、ANSONBEAN等多位歌手現身演唱，而MIRROR成員呂爵安（Edan）、楊樂文（Lokman）及炎明熹（Gigi）則缺席今次演出。

【濕疹煩惱】姚焯菲自揭受濕疹困擾15年 每逢轉天氣面部乾燥痕癢

最新影片：古天樂、劉青雲專訪

Gigi隔空唱《焰》

縱然炎明熹（Gigi）因確診新冠肺炎而未能出席音樂會，在家養病的她戴上Cap帽及眼鏡隔空跟歌迷打招呼，她說：「我已經好了很多，大家有沒有想念我？我很想念住大家，我自己很孤獨，希望快些康復看見大家。」

她清唱了兩句新歌《焰》，相信一眾Gi炎粉看見Gigi定必很驚喜。

【叱咤樂壇生力軍】193想與炎明熹Chantel合作 三爺期望可如Anson Lo般成跳唱歌手

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

MC+Chantel首合唱

向來視MC為偶像的Chantel首次跟對方合唱，二人於台上合唱了兩首英文情歌《Honest》及《How Many Times》。

Chantel於騷後分享感受：「他唱歌很好聽，我有少許緊張，不過之前曾上過這個台，習慣了少許。」

談到炎明熹未能出席，Chantel表示：「我有另一個Gigi（張蔓姿），我也有點想念她，本來是我、她、MC一起合唱，打算一齊驚，她現時在家休息。」

MC指前一天有跟Chantel一起綵排，「唯一擔心Chantel坐下時聽我唱歌，會令整個氣氛尷尬。」他又指一切聽從導演指示。

有傳MC即將開紅館騷，他大賣關子，「仍然安排中，暫未知道場地細節，但相信會是一個較大的場地。」難掩興奮心情的MC坦言：「想在紅館開騷，亦擔心不夠歌，所以要做更多歌。如果不夠歌就請歌手朋友做嘉賓。」