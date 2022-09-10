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【網球新星】黃澤林美網青年單打4強飲恨　下周赴台戰台維斯盃

社會 11:33 2022/09/10

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香港網球新星黃澤林。

18歲香港網球新星黃澤林在香港時間今晨(10日)出戰美國網球公開賽青年組男單4強，面對比利時籍2號種子球手拜利(Gilles Arnaud Bailly)，以盤數1：2不敵，最後一次出戰青年組大滿貫賽事4強止步，但仍創下個人大滿貫單打最佳成績。

2項大滿貫青年組雙打冠軍黃澤林，早前於美網男雙首圈出局未能衛冕，在男單卻打出好成績，連贏4場晉級4強。他在4強面對者應屆歐洲青少年錦標賽冠軍、今次賽事的2號種子拜利，首盤黃澤林發出6個Ace球，成功在第8局破發，先贏一盤6:3。不過對手在第二盤賽事施壓，黃澤林受制於對方以3:6見負。

至決勝第三盤，雖然黃澤林多次搶攻，但非受壓失誤多達19次，再輸一盤3:6，最終以盤數1:2在美網男單4強止步，但仍創下香港網壇及個人單打最佳成績。

完成今次美網賽事之後，黃澤林已完成青年組別賽事，他將在本月中與其他港隊隊友前往台灣參加台維斯盃。

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責任編輯：蘇文軒

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