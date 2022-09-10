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【國際賽事】桌球大師賽及七欖如期舉行　楊潤雄稱海外觀眾仍須「3+4」檢疫

社會 11:58 2022/09/10

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文化體育及旅遊局局長楊潤雄。(資料圖片)

最近本地疫情回升，多項體育賽事因防疫要求所限而取消或限制參賽人數。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，10月的桌球大師賽及11月的7人欖球賽，暫定會如期舉行，但海外觀眾仍必須完成「3+4」檢疫才能入場觀賞比賽。

楊潤雄今日(10日)在電台節目表示，該2項賽事涉及的運動員數目不多，運動員抵港須接受閉環管理，賽事進行期間亦會分隔觀眾，相信感染風險較低。他指，過去一周平均每日有過萬宗確診，舉辦大型體育賽事確實面對困難，若賽事期間有多人同時除口罩，傳播風險較高，若賽事只有少量運動員參與，大部分是觀眾，風險相對較低。

另外，香港馬拉松暫定11月20日舉行，田徑總會向政府申請比賽名額由去年的1.5萬人，調高至2.5萬人，楊潤雄指當局正作檢視，但馬拉松屬於多人參與的比賽，跑手比賽期間不能戴口罩，強調政府希望馬拉松能成功舉辦，但需要考慮社會整體情況，取得平衡，現時未有最後決定。

對於多項體育活動因疫情需要取消或延期，會否影響香港「盛事之都」聲譽，楊潤雄稱疫情困擾下政府要取得平衡，疫情退卻後可再舉辦更多體育活動，亦會爭取主辦國際賽事。

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責任編輯：蘇文軒


 

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