  • 31°C
香港時間 : 2022910日 (週六) 15:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食不安心】港男將軍澳外賣焗豬扒飯　揭開無豬扒大家樂咁回應

食用安全 14:49 2022/09/10

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

港男將軍澳外賣焗豬扒飯，揭開無豬扒。

連鎖快餐店的厚切焗豬扒飯向來受大眾追捧，但早前卻有一名男網民於網上發文指前日(8日)於將軍澳大家樂外賣了一份焗豬扒飯時，打開竟發現「焗豬扒飯無豬扒」，他亦因此需再度折返向職員出示收據，才能重新領回另外一盒。大家樂集團回覆Topick查詢時承認有關分店誤將另一產品的飯底給予顧客，才會出現是次誤會，已提醒員工注意，避免同類事件再次發生。

最新影片:

該名男網民於fb群組「將軍澳主場」發文，指自己於前日下午3時許於唐俊街9號大家樂轄下其中一間分店買了一盒焗豬扒飯連奶茶，但從他上載的照片中，可見揭開蓋面的焗飯入面並無豬扒。不過，文字當中卻未有感到他為此感到介意，反盛讚退貨時職員態度殷勤，稱「頭先攞咗張飛俾職員，佢好客氣咁勁講sorry即刻俾過盒我」。

facebook《將軍澳主場》圖片

事件曝光後，隨即引來不少網民取笑兼落井下石，有人笑「溶咗係啲飯度！」，「菠蘿包都冇菠蘿啦」、另一方面，有感同身受的網民亦留言分享類似經歷，又慨嘆「外賣無仇報」。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

大家樂回應事件指將軍澳分店前日曾收到有關顧客反映事件，相信分店誤將另一產品「芝士泡菜蕃茄焗雞扒飯」的飯底給予顧客，該焗雞扒飯的雞扒需要獨立用紙袋盛載，以保持其品質及鬆脆口感。由於兩個焗飯的包裝相似，以致出現是次誤會。同事知悉事件後已即時為客人更換產品，客人表示滿意並離開；已提醒分店員工注意，避免同類事件再次發生。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【網上購物】MC張天賦罕有發火鬧爆外賣平台　怒罵貼錢買難受：搞到我錯咁？
10:23 2022/08/17
【網上購物】MC張天賦罕有發火鬧爆外賣平台　怒罵貼錢買難受：搞到我錯咁？
【食不安心】外賣米線碗底藏煙頭　食客崩潰：咬咗落去成口煙味
12:24 2022/09/08
【食不安心】外賣米線碗底藏煙頭　食客崩潰：咬咗落去成口煙味

你可能感興趣

【網上購物】MC張天賦罕有發火鬧爆外賣平台　怒罵貼錢買難受：搞到我錯咁？
10:23 2022/08/17
【網上購物】MC張天賦罕有發火鬧爆外賣平台　怒罵貼錢買難受：搞到我錯咁？
【食不安心】外賣米線碗底藏煙頭　食客崩潰：咬咗落去成口煙味
12:24 2022/09/08
【食不安心】外賣米線碗底藏煙頭　食客崩潰：咬咗落去成口煙味
食用安全 網絡熱話 將軍澳 大家樂

最高瀏覽

【生父之謎】謝婷婷40歲慶生令女兒正面樣曝光　進一步洩露生父身份
12:07 2022/09/09
【生父之謎】謝婷婷40歲慶生令女兒正面樣曝光　進一步洩露生父身份
【中秋應節】柚子與藥物相沖可致腦出血　醫生提醒11類人不宜進食
16:35 2022/09/09
【中秋應節】柚子與藥物相沖可致腦出血　醫生提醒11類人不宜進食
【皇室母校】12歲王詩齡周身名牌赴英開學　讀安妮公主母校全年學費近40萬
13:24 2022/09/09
【皇室母校】12歲王詩齡周身名牌赴英開學　讀安妮公主母校全年學費近40萬