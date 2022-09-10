【食不安心】港男將軍澳外賣焗豬扒飯　揭開無豬扒大家樂咁回應

▲ 港男將軍澳外賣焗豬扒飯，揭開無豬扒。

連鎖快餐店的厚切焗豬扒飯向來受大眾追捧，但早前卻有一名男網民於網上發文指前日(8日)於將軍澳大家樂外賣了一份焗豬扒飯時，打開竟發現「焗豬扒飯無豬扒」，他亦因此需再度折返向職員出示收據，才能重新領回另外一盒。大家樂集團回覆Topick查詢時承認有關分店誤將另一產品的飯底給予顧客，才會出現是次誤會，已提醒員工注意，避免同類事件再次發生。

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該名男網民於fb群組「將軍澳主場」發文，指自己於前日下午3時許於唐俊街9號大家樂轄下其中一間分店買了一盒焗豬扒飯連奶茶，但從他上載的照片中，可見揭開蓋面的焗飯入面並無豬扒。不過，文字當中卻未有感到他為此感到介意，反盛讚退貨時職員態度殷勤，稱「頭先攞咗張飛俾職員，佢好客氣咁勁講sorry即刻俾過盒我」。

▲ facebook《將軍澳主場》圖片

事件曝光後，隨即引來不少網民取笑兼落井下石，有人笑「溶咗係啲飯度！」，「菠蘿包都冇菠蘿啦」、另一方面，有感同身受的網民亦留言分享類似經歷，又慨嘆「外賣無仇報」。

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大家樂回應事件指將軍澳分店前日曾收到有關顧客反映事件，相信分店誤將另一產品「芝士泡菜蕃茄焗雞扒飯」的飯底給予顧客，該焗雞扒飯的雞扒需要獨立用紙袋盛載，以保持其品質及鬆脆口感。由於兩個焗飯的包裝相似，以致出現是次誤會。同事知悉事件後已即時為客人更換產品，客人表示滿意並離開；已提醒分店員工注意，避免同類事件再次發生。

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責任編輯：羅嘉欣