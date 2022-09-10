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【刷單騙案】18歲女墮網上刷單騙案　失款4.2萬元

社會 12:31 2022/09/10

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18歲女子墮入刷單騙案。(資料圖片)

警方昨日(9日)接獲一名18歲姓周女子報案，指早前回應陌生人發出的招聘信息，透過充當線上刷單員於購物平台以點擊購物谷高商家名氣來賺取佣金，損失4.2萬元。經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由深水埗警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。

事主遂按指示前後將4.2萬元存入至對方指定的帳戶以作平台購物之用，為獲取受害者信任，騙徒初時曾向受害人發放佣金，惟當騙徒不斷要事主支付更多金錢時，事主才知受騙，於是報警求助。案中事主共損失4.2萬元。

警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易18222」。

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責任編輯：蘇文軒

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