【星光背後】炎明熹自爆曾到ViuTV見過花姐　Gigi今獲批准30歲前拍拖

▲ 炎明熹（Gigi）自爆曾於ViuTV見過花姐。

TVB旗下聲夢歌手炎明熹（Gigi）今天（10日）接受雷霆881商業一台節目《星光背後》訪問，跟主持人梁泰來分享個人經歷。

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宣傳新歌《焰》

原名王佳恩的Gigi現年17歲，她於去年參加第一季《聲夢傳奇》，摘下三料冠軍成名，今年更憑出戰內地歌唱節目《聲生不息》成功打開內地巿場。

GIgi下半年回港後為今年首支派台歌《焰》接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪。

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▲ （商台提供）

曾計劃報《全民造星3》

節目中，自幼與父母分隔兩地，到12歲被姑丈啟發栽培到音樂學校學唱歌。

Gigi首次坦承在14歲參加TVB《星夢傳奇》之前，曾計劃報名ViuTV的《全民造星3》，奈何最終無緣參賽。

她說：「當時是師兄師姐要報《全民造星》，也令我考慮自己可不可以參加，不過，當時我14歲年齡不允許，但那些工作人員都好好，讓我陪著老師去現場學習，看著師兄師姐去面試。我無面試，但我有入過去(ViuTV)，坐在老師旁邊，亦有見到花姐。」

對於無緣參加《造星3》，炎明熹指無遺憾：「證明很多事都要順其自然。」

▲ （ViuTV截圖）

兼顧學業與事業

雖然上半年身處內地備戰《聲生不息》，但炎明熹指自己沒荒廢學業，一直靠學校的網課同步學習，中五下學期的成績反而比之前進步。

對於9月後升中六，明年就要面對DSE，她指絕不會為唱歌放棄完成大學，「我想做一個正能量的歌手，對fans有正面影響，讓他們明白學業事業都可以靠努力同時兼顧。我希望能夠完成大學，小時候的志願是護士，因為想像媽咪一樣，到現在成為歌手，我大學就變了想讀音樂或時裝設計，因為這些知識可應用於演藝工作上。」

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30歲前可拍拖

Gigi曾承諾監謢人姑丈為了事業30歲前絕不拍拖，她說：「最近姑丈改了口風，說25歲我就可以拍拖，其實感情都是那一句，順其自然。我是無拍過拖，從前無人生目標時，會跟同學一起討論幻想感情這回事，白馬王子不用靚仔，最重要是好人！」

至於現在，炎明熹指她的人生目標並不是如報導所說買十層樓改善家人生活，她說：「是唱好一首歌，保持初心。」