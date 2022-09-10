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【煽動刊物】涉發布《羊村》煽動刊物　言語治療師總工會5成員各判囚19個月

社會 14:35 2022/09/10

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涉案羊村繪本。資料圖片

香港言語治療師總工會5名成員涉串謀刊印及分發《羊村守衛者》等3本繪本，否認1項串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪，各被告於區域法院經審訊後，早前被裁定罪成，押後至今(10日)天中秋節求情及判刑，5人各被判囚19個月。

5名被告均為言語治療師，包括言語治療師總工會主席黎雯齡（25歲）、工會外務副主席楊逸意（27歲）、工會秘書伍巧怡（28歲）、工會司庫陳源森（25歲）及工會委員方梓皓（26歲），早前否認1項串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪。

法官早前於裁決理由書指，《羊村守衛者》等3冊涉案繪本均有煽動意圖，當中並非單純來自文字，而是這些文字在兒童腦海中所產生的效果。案件並沒有爭議上述繪本屬香港言語治療師總工會的刊物，足以證明工會的所有幹事曾參與刊印、發布、分發、展示及複製該3冊繪本。法官遂裁定各被告均具煽動意圖發布繪本。

法官另裁定由各人曾於2020年6月4日至2021年7月22日期間達成協議，意圖將有煽動意圖的繪本刊印、發布、分發、展示、複製。期間3冊涉案繪本已經發布，另外1冊繪本亦在製備中，法官遂裁定各被告罪成。

控罪指，各被告於2020年6月4日至2021年7月22日間，在香港與黃凱晴及其他人串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物，包括3本名為《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》的繪本，意圖引起憎恨香港特別行政區政府、對香港司法的憎恨、藐視，及煽惑他人使用暴力。

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責任編輯：林育慧

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