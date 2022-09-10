【情緒管理】母勞氣教仔突爆肺女病人驚患肺腹癌　醫生警誡長期情緒失控恐致8大問題

開學接近兩個星期，學校的功課量和默書開始陸續現形，相信不少家長在教小朋友做功課或溫習時，可能經已出現情緒大爆發。有醫生反映曾接觸一名45歲虎媽病人經常不滿意孩子表現，在教育孩子時不斷說教，之後愈講愈勞氣，甚至開始踢腳、大吼，最後虎媽因情緒過激驟變爆肺，需要即時送院插胸管治療。醫生形容虎媽的肺儼如被「氣炸了」，重申長期情緒失控會導致身體出現8大問題，警誡父母在教導子女時要管理好個人情緒。

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台灣博仁醫院副院長康志森早前參加《健康2.0》節目錄影時，闡述肺部相關的癌症與情緒處理和性格息息相關。除了虎媽的情緒過激個案外，他又分享了另一名女病人的經歷。康志森說，這名女病人每次到心臟科求醫都反映心口翳悶，但是多項檢查都顯示結果正常，連心臟科醫生亦排除她是狹心症，最後醫生了解過女病人的日常生活時，發現她一人獨力撫養孩子，又與丈夫感情欠佳，因此她平時經常生悶氣，但又不會跟朋友、家人分享心事，只會將負面情緒長期壓抑在心裡。

▲ 台灣博仁醫院副院長康志森早前參加《健康2.0》節目錄影時，分享曾接觸一名45歲虎媽在教仔做功課時非常勞氣，最後因情緒過激突然爆肺 。

後來安排患者照X光，發現肺部有問題。經過低劑量的電腦斷層檢查，發現她患上肺腺癌。很多抑鬱人士都把不愉快的心事悶在心裡，久而久之便會悶出病來，當中女性的比例非常高，因此情緒還是必須要適當的抒發出來。

另外，台灣新光醫院家庭醫學科醫生柳朋馳解釋說，中醫早有理論顯示，所謂的「七情六慾」會影響到五臟六腑的運作。換言之，情緒也會影響到相關的疾病衍生。儘管在西醫角度上，並無相關的理論和數據，顯示「情緒」會導致疾病出現及其影響，但是仍可透過觀察精神科患者的臨床表現，看到情緒對部分疾病的影響。他舉例指，抑鬱症患者在心血管疾病的發病機率會比一般人高。

針對容易生氣、衝動控制或情緒控制能力較差的人，比較容昜出現下列8大方面的身體問題︰

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責任編輯：王明芳