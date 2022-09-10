【兒童增高】8歲女兒骨齡推斷日後僅高149cm　港媽苦惱應否年花12萬打生長激素針

▲ 有港媽苦惱應否讓8歲女兒打生長激素針增高。

父母都想子女快高長大，如果小朋友太矮小，就會想辦法幫助他們增高長肉。近日有港媽在網上討論區分享，8歲女兒生得太矮，骨齡推斷她日後僅149cm高左右，媽媽苦惱應否讓她打生長激素針增高。

運動改變不了基因

該名港媽近日於「親子王國討論區」以「有冇人係得150cm?」為題發文，表示8歲女兒身高只有114cm，因而帶她求醫，結果骨齡預計日後高度為149至150cm，現時8歲的她骨齡只是6歲多。醫生告知如果打針有機會增高4至5cm，不過要連續打針5年，始終要用藥，醫生請他們自行衡量。

港媽指自己身高156cm，爸爸則是166cm高。而女兒平日有打籃球，跳舞拉筋，又早睡早起，只是醫生指基因決定了大部分因素。她並不介意女兒矮，可是︰

我女入小學後介意，成日話自己似幼稚園高度，我講過好多次人係有高矮肥瘦，冇問題，但佢唔開心。

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打針一年花費12萬

她得女兒知骨齡及醫生的建議後，曾問女兒「如果可以高一些，但要每天打針你試唔試？」女兒卻表示不想試。她打算再問清楚女兒，是否接受長大後比媽媽矮，或選擇打針幾年稍為增高，如她仍堅決不打針就算了。另一方面，有指注射生長激素針的後遣症是患癌機會大，這亦是港媽擔心之處，而且費用不菲︰

醫生話如果打針就7、8歲打最好，打到發育12、13歲停。但大約12萬一年……

有家長網民留言討論，大多認為身高150cm左右對生活影響不大。至於打「增高針」，有網民指如果每年花十多萬元，5年已花上60萬元，只為增高4至5cm並不划算。有網民表示，「我都係150，其實真係無咩問題」、「女仔又唔係好驚」。

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責任編輯︰王明芳