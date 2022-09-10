【疫情焦點】新增9,787宗確診　再多8名患者離世最年輕僅21歲【不斷更新】

▲ (林宇翔攝)

新冠疫情升溫，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今（10日）出席記者會，交代本港疫情最新發展。

今日新增9787宗確診個案，包括9,602宗本地個案及185宗輸入個案，另錄11宗離世個案。

【16:46】

21歲死者有長期病患，9月7日快測陽性，9月8日入院聯合醫院，醫管局認為死因與新冠病毒關係大，X光明顯肺花及受感染，加上沒有接種疫苗，估計是新冠肺炎引起併發症導致心臟衰竭。

【16:40】

16間學校17班須停課，南島中學8B1班有3學生染疫，須停課一周，但暫與之前停課的班級未見有流行病學關係。

變異病毒株比例方面，過去數天BA.2.12.1 佔5.4%；BA.4/.5 佔74.6%。社區個案上，BA.5 佔66%、BA.4佔8.6%、BA.2.12.1佔5.4%、BA.2.2 佔20%。

【16:30】

李立業表示，現有2,698名病人留醫，新增333名新冠病人需要留醫，新增5名病人情況危殆，9人情況嚴重，目前有16人在深切治療部留醫。多8名患者離世，涉及2男6女，年齡介乎21至99歲，其中3人未打齊3針疫苗，2人來自院舍。

89歲女，有高血壓、糖尿病，入院陽性，9月8日過身。

95歲男，無接種疫苗，x光有肺花，心臟衰竭。

21歲男，長期病患，有腦癱，心臟休克，延至9月9日不治。

95歲女，已打3針， 冠心病腦退化

86歲女，已打3針、曾中風，有發燒氣促，相信是尿道炎併行敗血症。

80歲女，已打3針，患有末期肝癌。

83歲女，已打3針，糖尿高血壓中風腎病 腎功能較差，敗血病。

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記者：蘇文軒