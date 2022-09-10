【鯁喉意外】21歲女子打邊爐疑鯁喉亡　醫生︰首3至5分鐘是黃金時間

食東西時記得要留神。大陸最近便發生駭人意外，一名21歲女子於大陸一間連鎖火鍋店用餐時，據悉因吃下「毛肚」鯁喉而亡，有關店舖目前已暫停營業待警方進一步調查。事件曝光後，隨即於網上引起大量討論，有網民大感不可思議，又指暫時不敢吃火鍋了。有醫生則指，若不幸遇上鯁喉事故，首3至5分鐘是救人黃金時間，並切勿將手指伸入喉嚨，試圖挖出食物，因有可能將食物愈推愈入。

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綜合大陸傳媒報導，一名來自大陸福建的21歲女子於前日（8日）與男友於莆田萬達廣場的「海底撈」吃火鍋期間，疑因吃完毛肚再飲水，不久即鯁喉暈倒，被嚇得不知所措的男友隨即高呼職員尋求援助。而據網上流傳的短片，當時女子手臂已經呈瘀紫狀，職員則努力地向女子施展「推腹法」急救術，可惜最終仍然回天乏術。

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事實上本港過去亦曾發生鯁喉奪命意外。消防處曾推出「任何仁」《識自救 - 哽哽於懷篇》短片，教人鯁塞時如何急救。片中指出當有人鯁塞時，若患者神智清醒及能夠用力咳嗽，可嘗試鼓勵患者繼續咳嗽，並監察患者。

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不過，如患者的氣道完全受阻，即已不能咳嗽，就要使用「謙烈治急救法」及報警求助，其急救方法是急救者首先從後雙臂環抱患者腹部，一手握拳，虎口對住患者，然後用另一隻手緊握該拳，將拳頭放在患者的肚臍上方，胸骨下方的位置，雙手用力向內，向上地抽入他的上腹，重複以上動作直至阻塞物吐出為止。

有急症科醫生曾接受TOPick訪問時指，若有人鯁喉，並已昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間。在等待醫護人員到場之前，身旁的人可以把他的身體稍微傾前，然後在背部「雞翼位」中間用掌心大力拍打一下，令對方吐出食物。不少人情急之下，可能會將手指伸入喉嚨，試圖挖出食物，醫生指做法大錯特錯，因有可能將食物愈推愈入，反令傷者更危險。

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責任編輯：羅嘉欣