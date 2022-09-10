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【開心速遞】林凱恩周嘉洛CP緣盡？　「蔥頭」丘梓謙加入力追Bonnie

娛樂 18:14 2022/09/10

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安仔（周嘉洛飾）和Bonnie（林凱恩飾）復合無望？

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》打造了多對CP，其中安仔（周嘉洛飾）和Bonnie（林凱恩飾）這對前度情侶深得觀眾歡心，可惜二人現已分手，令不少觀眾亦表示心碎。

Bonnie最近遇到新的追求者蔥頭（丘梓謙飾），似乎安仔和Bonnie復合無望。

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蔥頭向Bonnie表白

昨晚（9日）的《開心速遞》播至第1711集「神力女編劇」，劇情講述蔥頭被Bonnie打傷致入院，其後蔥頭趁着二人獨處時間向Bonnie表白：「我喜歡你。」令Bonnie瞬間變得不知所措。

蔥頭跟Bonnie說：「你不用立即拒絕我。」他深知自己並非Bonnie喜歡的類型，但亦希望她能給予機會自己去追求她。

蔥頭又承諾：「如果到最後，你還是拒絕，我不會再死纏爛打。」

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包紥暖男

今集的情節中，蔥頭為受傷的Bonnie包紥，並於繃帶上畫上微笑圖案，十分細心。

無獨有偶，早於《開心速遞》第1180集「Bonnie的秘密」內，安仔亦曾為Bonnie包紥傷口，未知今次蔥頭的舉動會否令Bonnie動心呢？

（TVB截圖）

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