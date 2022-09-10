【復常之路】梁栢賢倡精準數據精準抗疫　籲醫管局分析留院病人感染情況

▲ 前醫管局行政總裁梁柏賢。(資料圖片)

新冠疫情持續，醫管局前行政總裁梁栢賢表示，對於入境檢疫會否在未來數周改為「0+7」 ，仍抱樂觀態度，雖然社會上仍然有不少保守強硬派雜音，「但我相信特首的智慧，會堅持復常的步伐，希望很快又會有進一步好消息。」

梁栢賢在社交平台稱，現在最重要觀點不是有多少人確診，而是入院、重症和危殆病人數字，會否拖垮醫管理局服務。政府應該以此前提，認真重新檢視醫院管理局的入院和出院標準，指定診所和遙距醫療的運作數據，才可以真正評估醫療服務的負荷。

現時因陽性住院人數約3,000人，希望醫管局分析這些住院病人的感染情況，他相信有不少病人已經轉為陰性，留院可能因為自身病患，不是因為感染新冠病毒留院，「如果病人已經轉為陰性，是否應該剔除計算在住院人數裏面」，強調要精準抗疫，一定要有精準數據，醫管局要做好出入院準則，分流病人，就算確診個案在上升，相信服務仍可應付。

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記者：蘇文軒