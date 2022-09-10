  • 29°C
香港時間 : 2022910日 (週六) 18:12
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【復常之路】梁栢賢倡精準數據精準抗疫　籲醫管局分析留院病人感染情況

社會 17:20 2022/09/10

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

前醫管局行政總裁梁柏賢。(資料圖片)

新冠疫情持續，醫管局前行政總裁梁栢賢表示，對於入境檢疫會否在未來數周改為「0+7」 ，仍抱樂觀態度，雖然社會上仍然有不少保守強硬派雜音，「但我相信特首的智慧，會堅持復常的步伐，希望很快又會有進一步好消息。」

梁栢賢在社交平台稱，現在最重要觀點不是有多少人確診，而是入院、重症和危殆病人數字，會否拖垮醫管理局服務。政府應該以此前提，認真重新檢視醫院管理局的入院和出院標準，指定診所和遙距醫療的運作數據，才可以真正評估醫療服務的負荷。

現時因陽性住院人數約3,000人，希望醫管局分析這些住院病人的感染情況，他相信有不少病人已經轉為陰性，留院可能因為自身病患，不是因為感染新冠病毒留院，「如果病人已經轉為陰性，是否應該剔除計算在住院人數裏面」，強調要精準抗疫，一定要有精準數據，醫管局要做好出入院準則，分流病人，就算確診個案在上升，相信服務仍可應付。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：蘇文軒

相關文章

【兒童權益】疫情衍生社會問題未受重視　狄志遠籲政府關注學童學習情況
今日 10:55
【兒童權益】疫情衍生社會問題未受重視　狄志遠籲政府關注學童學習情況
【中秋佳節】康文署提醒市民勿煲蠟放孔明燈　或違法作群組聚集
今日 12:41
【中秋佳節】康文署提醒市民勿煲蠟放孔明燈　或違法作群組聚集
【新冠肺炎】高拔陛到訪前線為同事打氣　醫管局籲公眾歡度假期做好防疫措
今日 17:05
【新冠肺炎】高拔陛到訪前線為同事打氣　醫管局籲公眾歡度假期做好防疫措

你可能感興趣

【兒童權益】疫情衍生社會問題未受重視　狄志遠籲政府關注學童學習情況
今日 10:55
【兒童權益】疫情衍生社會問題未受重視　狄志遠籲政府關注學童學習情況
【中秋佳節】康文署提醒市民勿煲蠟放孔明燈　或違法作群組聚集
今日 12:41
【中秋佳節】康文署提醒市民勿煲蠟放孔明燈　或違法作群組聚集
【新冠肺炎】高拔陛到訪前線為同事打氣　醫管局籲公眾歡度假期做好防疫措
今日 17:05
【新冠肺炎】高拔陛到訪前線為同事打氣　醫管局籲公眾歡度假期做好防疫措
疫情 公立醫院 傳染病 社交平台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【中秋應節】柚子與藥物相沖可致腦出血　醫生提醒11類人不宜進食
16:35 2022/09/09
【中秋應節】柚子與藥物相沖可致腦出血　醫生提醒11類人不宜進食
【皇室母校】12歲王詩齡周身名牌赴英開學　讀安妮公主母校全年學費近40萬
13:24 2022/09/09
【皇室母校】12歲王詩齡周身名牌赴英開學　讀安妮公主母校全年學費近40萬
【生父之謎】謝婷婷40歲慶生令女兒正面樣曝光　進一步洩露生父身份
12:07 2022/09/09
【生父之謎】謝婷婷40歲慶生令女兒正面樣曝光　進一步洩露生父身份