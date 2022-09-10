【第五波疫情】4區屋邨污水樣本呈陽性　房屋署派約27萬個快測包

▲ 房屋署派發合共約27萬個快速抗原測試包。(資料圖片)

政府今日(10日)表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約27萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

葵青區 — 石籬（一）邨、石籬（二）邨

黃大仙區 — 美東邨及東匯邨

東區 — 翠樂邨、興華（一）邨、興華（二）邨及興民邨

觀塘區 — 寶達邨及安田邨

另外，因應西貢、荃灣、灣仔及東區採集到對新冠狀病毒病病毒呈陽性的污水樣本，西貢民政事務處、荃灣民政事務處、灣仔民政事務處和東區民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約39.8萬套快速測試套裝。

西貢民政事務處透過物業管理公司，向富康花園、唐明苑、將軍澳中心、將軍澳廣場、翠嶺峰、寶明苑及廣明苑的住戶、清潔及物管員工陸續派發快速測試套裝作自願檢測。

荃灣民政事務處透過物業管理公司，向海濤花園、壹號九龍山頂、恒麗園、新麗苑、疊翠苑、皇壁、翠景臺、金麗苑、錦柏豪苑、灣景花園、韻濤居、麗城花園第一至三期、翠濤閣及蔚景花園的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測，並透過鄉事委員會、村長及非政府組織，向田寮新村、芳園路64號、馬灣大街村、馬灣漁民村屋、油柑頭村及漢民村的住戶派發快速測試套裝作自願檢測。

此外，灣仔民政事務處及東區民政事務處透過物業管理公司及業主立案法團，分別向灣仔區的天樂里、德仁街及日善街附近一帶住宅，以及東區翠灣邨、杏翠苑、悅翠苑、茵翠苑、峰華邨、柴灣戲院大廈、華泰大廈及山翠苑的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

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責任編輯：蘇文軒