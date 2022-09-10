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【同心共融】工行駐港機構牽頭義工活動　中秋佳節為1萬基層家庭送暖

社會 18:39 2022/09/10

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工銀亞洲主席兼執行董事、工銀亞洲慈善基金主席高明女士（右三）、工銀國際董事長喬晉聲先生（右二）、工銀亞洲副主席、執行董事兼行政總裁武龍先生（左二）、工銀亞洲企業文化總監楊雪女士（右一）、香港明愛總裁閻德龍神父（左三）及香港明愛助理總裁麥冠達神父（左一）。

今日(10日)中秋節，中國工商銀行（亞洲）駐港機構「ONE ICBC公益服務團」，牽頭全港各區義工身體力行參與「ONE ICBC同心共融 愛傳香港」系列活動並組織探訪1萬基層家庭，送上節日溫暖。

工銀亞洲主席兼執行董事、工銀亞洲慈善基金主席高明、工銀國際董事長喬晉聲和工銀亞洲副主席、執行董事兼行政總裁武龍亦有份參與，工行指活動落實國家主席習近平講話精神，鼓勵及動員更多本地熱心公益的年青義工走進社區，服務社群。

香港明愛積極響應活動，利用其覆蓋全港的廣泛地區服務中心網絡資源優勢，協助「ONE ICBC公益服務團」義工在中秋節慶，將關懷送到受疫情影響的基層家庭手中。

高明表示，義工代表前往水邊圍邨探訪獨居老人，送上關心關愛，深刻了解香港社會民生，培養良好的社會責任意識，用實際行動共襄善舉回報社會。喬晉聲稱，希望藉活動促進內地與香港文化交流。未來將秉持「ONE ICBC」的理念，繼續以公益慈善為己任，為香港社會進步貢獻力量。

工銀亞洲主席兼執行董事、工銀亞洲慈善基金主席高明 （前排右一）與工行駐港機構的義工探訪水邊圍邨獨居老人，於中秋節送上關心關愛。

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責任編輯：蘇文軒

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