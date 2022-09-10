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【兒童疫苗】港大研究：2款疫苗有效防重症入院　劉宇隆籲家長盡快安排兒童接種

社會 19:19 2022/09/10

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港大兒科臨床助理教授陸俊文及講座教授劉宇隆的研究團隊，發布本港第五波疫情兒童及青少年疫苗保護率數據，顯示接種2針復必泰或科興疫苗，均對新冠病毒的住院和中度至重度疾病提供高度保護。
 
自2021年3月至今年4月以來，本港953,400名兒童和青少年，有766,601人接種共136萬劑疫苗。研究利用香港疫苗接種覆蓋率統計數據和公立醫院記錄的回顧型研究設計，調查今年1月至4月第五波疫情Omicron BA.2肆虐期間，3-11歲兒童和12-18歲青少年的保護率。
 
針對相關兒童住院的保護率，5-11歲接種一劑復必泰為65%，而接種2劑科興為86%。對於12-18歲青少年，在 1 劑和 2 劑復必泰 後，針對相關住院的保護率分別為60.2%和82.4%。在1劑和2劑科興後分別為30.8%和90.7%。 
 
研究人員亦研究疫苗在兒童及青少年預防重症的保護率，2種疫苗對3-18歲的中度至重度疾病，例如深切治療、氧氣治療、發熱抽搐、腦炎的保護作用很高，2劑復必泰和科興保護率分別為93.1%和95.8%。另外，全港接種了第三劑疫苗的68,565名兒童和青少年，沒有出現住院或中度至重度疾病。
 
研究人員推算，疫苗接種計劃在第五波疫情中避免了的兒童和青少年住院率，估計分別為68和999，而中度至重度病例分別為45和147。
 
陸俊文表示，兒童接種疫苗對Omicron有效，亦見科興或復必泰保護率相同，雙方均有效均減少超過8成住院和超過9成重症，在接種3劑的68,565名3-18歲兒童，在第五波期間無需住院，呼籲家長盡快為兒童接種新冠疫苗。

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責任編輯：蘇文軒

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