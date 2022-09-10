【藥物安全】9歲童服藥中毒臉腫體重增　揭涉事藥片含西藥「地塞米松」涉事中醫被捕

▲ 涉事黃色藥片含有未標示的西藥成分。(政府新聞處)

衞生署今日(10日)呼籲曾向於葵涌大隴街91-101號友明大廈地下E1鋪新長榮中西藥行駐診的表列中醫黃伙章求診的市民，停用其處方的一款黃色藥片，可能含有未標示的西藥成分。

署方早前接獲醫管局通報一宗涉及9歲男童懷疑中毒個案，該名9歲童曾因濕疹向上述中醫黃伙章求診，獲處方的藥物包括涉事的黃色藥片，他在服用藥物後體重增加及臉部腫脹。署方昨午(9日)收到醫管局的化驗結果，顯示該黃色藥片樣本含有西藥成分「地塞米松」，病人已被轉介到公立醫院接受治療，目前情況穩定。署方未有接獲其他相關個案通報。



署方突擊搜查上述中醫駐診的處所，檢獲一批懷疑受管制藥物，當中包括該款懷疑含有西藥成分的黃色藥片、第1部毒藥、抗生素及未經註冊藥劑製品。因應事件，警方昨日拘捕一名69歲男子，涉嫌非法管有第1部毒藥、抗生素及未經註冊藥劑製品。調查仍在進行中。



衞生署解釋，地塞米松為第1部毒藥及處方藥物，屬皮質類固醇，用於治療炎症。不當使用皮質類固醇可引致嚴重副作用，例如庫欣氏症候群，即出現圓臉及肌肉萎縮等病徵。待調查工作完成後，衞生署會就檢控事宜徵詢律政司的意見。署方亦會將個案轉介香港中醫藥管理委員會考慮是否需要採取紀律行動。

曾獲上述中醫處方黃色藥片的市民，如有不適或懷疑，應盡快徵詢醫護人員的意見。市民可在辦公時間內，將有關產品送交九龍觀塘巧明街100號Landmark East友邦九龍大樓16樓衞生署中醫藥規管辦公室銷毀。

衞生署會設立熱線（2961 8949）供市民查詢，熱線由明日(11日)起上午9時至下午5時運作。

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責任編輯：蘇文軒