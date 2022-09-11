【阿Mo傷勢】脫離呼吸機情況轉嚴重 父轉述心聲：安然接受長時間治療

人氣男團MIRROR紅館演唱會，7月28日舉行的第4場演出發生嚴重事故，舞台上方巨型屏幕掉下，多名舞蹈員受傷，其中舞蹈員李啟言（阿Mo）情況最嚴重，至今仍留醫ICU。

家庭發展基金總幹事羅乃萱的Facebook專頁，再次轉載李盛林牧師向教友發的最新代禱信，提及阿Mo近況，信中指出，在Mirror演唱會中嚴重受傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)已脫離呼吸機，情況亦由危殆轉為嚴重,又指阿Mo向父親李盛林牧師等人說，已接受自己會有一段很長的時間在醫院接受治療，會安然面對。

李盛林牧師最新代禱信全文：

李盛林牧師 // 啟言 代禱信 7 （20220911）

感恩：

1. 中秋小聚：感謝天父我們一家可以與啟言中秋小聚，那份團聚的喜樂在患難中倍感可貴。想到那些因各樣困難不能相聚的家庭，願我們能在天父的安慰下彼此記念。

2. 脫離呼吸機：感謝各方禱告和祝福，醫療團隊和啟言經過五個星期的艱辛努力，在神的恩典下終於可以脫離呼吸機，情況亦由危殆轉為嚴重。不過在沒有呼吸機輔助的情況下，可能會引起痰液積聚而出現併發症，請繼續為啟言的呼吸復康代禱。

3. 心態改變：啟言對我們說：「我已經接受了自己將會有一段很長的時間在醫院治療，會安然面對。」雖然作為父母聽見亦很痛心和無奈，但總算也感到欣慰，因為他不單有目標，更有對神的信靠。

代禱代求：

1. 第二階段治療：

a. 過去一星期開始了第二階段的治療與復康，啟言也與我們分享他密密麻麻的「治療日程表 」，作為父母也會擔心他的身體負荷不到。當啟言在進行各項治療時，我們也嘗試與他一起同步禱告，使他不會感到孤單，同時亦希望神能給他加力，以應付繁重的復康治療。

b. 運動及感官神經：除了希望各專家的先進醫療方案能夠改善啟言的狀態，更祈願創造的主開通這些神經信號的傳遞。

2. 繼續尋找真相：據報導，香港政府成立的「跨部門工作小組」預計於九月完成調查。祈願這份調查報告能清楚找出是次事件的來龍去脈，並作出合理的處理和跟進。

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責任編輯：羅嘉欣