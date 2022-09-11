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【強制檢測】66幢大廈納強檢　涉將軍澳海悅豪園及大角咀瓏璽觀海鑽【附名單】

社會 09:57 2022/09/11

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熱門 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

（資料圖片）

政府就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月4日至9月10日期間，曾身處66個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月11日或9月12日進行檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有57個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應在大埔、長沙灣及馬鞍山採集到檢測呈陽性的污水樣本，有9個指明地方被納入強制檢測公告。

  • 粉嶺華明邨信明樓
  • 大圍美田邨美滿樓
  • 黃大仙沙田坳邨和田樓
  • 慈雲山慈樂邨樂仁樓
  • 香港仔石排灣邨碧山樓
  • 九龍城啟晴邨康晴樓
  • 沙田綠怡雅苑 1 座
  • 觀塘安泰邨明泰樓
  • 黃大仙竹園南邨榮園樓
  • 將軍澳將軍澳廣場 1 座
  • 秀茂坪曉麗苑曉天閣
  • 薄扶林香港大學聖約翰學 院王植庭堂
  • 青衣牙鷹洲街 3 號青雅苑
  • 粉嶺嘉盛苑嘉明閣
  • 大圍雲疊花園 4 座
  • 大埔廣福邨廣祐樓
  • 半山區列堤頓道48號俊傑 花園
  • 東涌迎東邨迎趣樓
  • 大圍顯徑邨顯沛樓
  • 香港仔田灣邨田澤樓
  • 九龍城德朗邨德瓏樓
  • 將軍澳健明邨明星樓
  • 東涌逸東一邨康逸樓
  • 長沙灣蘇屋邨櫻桃樓
  • 筲箕灣東駿苑銀駿閣
  • 天水圍天澤邨澤辰樓
  • 秀茂坪寶達邨達喜樓
  • 油塘油美苑灝美閣
  • 葵涌石籬二邨石佳樓
  • 藍田康栢苑金栢閣
  • 大埔太和邨居和樓
  • 將軍澳景林邨景棉樓
  • 大角咀瓏璽觀海鑽
  • 將軍澳海悅豪園 1 座
  • 將軍澳富寧花園 4 座
  • 香港仔華貴邨華孝樓
  • 天水圍天恒邨恒翠樓
  • 葵涌華荔邨賞荔樓
  • 牛頭角彩德邨彩仁樓
  • 青衣青宏苑宏就閣
  • 長沙灣泓景臺 1 座
  • 荃灣德士古道69 號尚文苑
  • 馬鞍山錦龍苑龍悅閣
  • 九龍灣德福花園 U2 座
  • 將軍澳彩明苑彩梅閣
  • 天水圍天富苑欣富閣
  • 馬鞍山錦泰苑錦邦閣
  • 元朗新元朗中心 4 座
  • 天水圍天盛苑盛賢閣
  • 馬鞍山新港城 B 座
  • 沙田瀝源邨貴和樓
  • 將軍澳日出康城領都 1 座 (左翼及右翼)
  • 荃灣麗城花園 2 期 9 座
  • 何文田窩打老道 67E 號怡 景大廈
  • 將軍澳康盛花園 3 座
  • 荃灣荃景花園 5 座
  • 葵涌葵盛西邨 5 座

污水樣本檢測呈陽性的地點

  • 大埔大埔中心 16 座
  • 大埔大埔中心 17 座
  • 大埔大埔中心 18 座
  • 大埔大埔中心 19 座
  • 長沙灣海麗邨海賢樓
  • 大埔大埔廣場宜德閣
  • 大埔大埔廣場宜盛閣
  • 馬鞍山富寶花園 1 座
  • 馬鞍山富寶花園 2 座

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責任編輯：余思嵐

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