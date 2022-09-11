【強制檢測】66幢大廈納強檢　涉將軍澳海悅豪園及大角咀瓏璽觀海鑽【附名單】

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政府就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月4日至9月10日期間，曾身處66個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月11日或9月12日進行檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有57個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應在大埔、長沙灣及馬鞍山採集到檢測呈陽性的污水樣本，有9個指明地方被納入強制檢測公告。

粉嶺華明邨信明樓

大圍美田邨美滿樓

黃大仙沙田坳邨和田樓

慈雲山慈樂邨樂仁樓

香港仔石排灣邨碧山樓

九龍城啟晴邨康晴樓

沙田綠怡雅苑 1 座

觀塘安泰邨明泰樓

黃大仙竹園南邨榮園樓

將軍澳將軍澳廣場 1 座

秀茂坪曉麗苑曉天閣

薄扶林香港大學聖約翰學 院王植庭堂

青衣牙鷹洲街 3 號青雅苑

粉嶺嘉盛苑嘉明閣

大圍雲疊花園 4 座

大埔廣福邨廣祐樓

半山區列堤頓道48號俊傑 花園

東涌迎東邨迎趣樓

大圍顯徑邨顯沛樓

香港仔田灣邨田澤樓

九龍城德朗邨德瓏樓

將軍澳健明邨明星樓

東涌逸東一邨康逸樓

長沙灣蘇屋邨櫻桃樓

筲箕灣東駿苑銀駿閣

天水圍天澤邨澤辰樓

秀茂坪寶達邨達喜樓

油塘油美苑灝美閣

葵涌石籬二邨石佳樓

藍田康栢苑金栢閣

大埔太和邨居和樓

將軍澳景林邨景棉樓

大角咀瓏璽觀海鑽

將軍澳海悅豪園 1 座

將軍澳富寧花園 4 座

香港仔華貴邨華孝樓

天水圍天恒邨恒翠樓

葵涌華荔邨賞荔樓

牛頭角彩德邨彩仁樓

青衣青宏苑宏就閣

長沙灣泓景臺 1 座

荃灣德士古道69 號尚文苑

馬鞍山錦龍苑龍悅閣

九龍灣德福花園 U2 座

將軍澳彩明苑彩梅閣

天水圍天富苑欣富閣

馬鞍山錦泰苑錦邦閣

元朗新元朗中心 4 座

天水圍天盛苑盛賢閣

馬鞍山新港城 B 座

沙田瀝源邨貴和樓

將軍澳日出康城領都 1 座 (左翼及右翼)

荃灣麗城花園 2 期 9 座

何文田窩打老道 67E 號怡 景大廈

將軍澳康盛花園 3 座

荃灣荃景花園 5 座

葵涌葵盛西邨 5 座

污水樣本檢測呈陽性的地點

大埔大埔中心 16 座

大埔大埔中心 17 座

大埔大埔中心 18 座

大埔大埔中心 19 座

長沙灣海麗邨海賢樓

大埔大埔廣場宜德閣

大埔大埔廣場宜盛閣

馬鞍山富寶花園 1 座

馬鞍山富寶花園 2 座

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責任編輯：余思嵐