【生命鬥士】5歲Sheldon病情惡化下半身失知覺　媽媽痛心：在醫院渡最後中秋

▲ Sheldon病情不樂觀。（facebook圖片）

本港5歲男童Sheldon患罕見癌症「神經母細胞瘤」第4期，上月起其病情急轉直下，鼻竇和腮骨的腫瘤惡化，近日Sheldon因腫瘤壓迫劇痛，醫生為他注射了長期昏睡的鎮靜劑，醒來後雖沒有再痛，惟下半身已經沒了知覺。正值中秋佳節，媽媽表示，只要一家人彼此相愛，一起過節，便已很足夠。

Sheldon患罕見癌症「神經母細胞瘤」，曾赴西班牙治療、在港接受化療及免疫治療，成效均不理想。媽媽昨日（10日）在facebook專頁「神母小戰士Sheldon」更近Sheldon狀況。

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下半身失知覺

她表示，Sheldon近日經歷了50級的劇痛，即使使用了高劑量的嗎啡、鎮靜劑和K仔也沒有效。兒子痛得不斷求救，於是他們在沒有心理準備下，忍痛決定讓Sheldon注射令他長期昏睡的鎮靜劑，並已作最壞打算，預計再也看不到他清醒的樣子。

沒想到翌日下午Sheldon竟然醒了，肚子奇蹟地沒有再痛，醫生調校了止痛和鎮靜劑的劑量，讓他不但能熟睡，亦可以間中短暫地醒來。

直至前日，媽媽發現，原來Sheldon的下半身已經沒有知覺，雖然起初的反應很愕然和心痛，但不久她和丈夫卻感到很平靜。她認為，這樣兒子不會再感到雙腿劇痛，減少他身上部份的痛楚。

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共渡最後中秋

她猶記得去年中秋節，Sheldon的病情惡化，在接受開腦手術前，他們一家在姨母家過得很開心，兩兄妹第一次賞月和玩燈籠。今年中秋變得特別感觸，

雖然Sheldon不能再吃喝玩樂，甚至需要在醫院渡過最後的中秋，但偏偏讓我感受到節日背後的意義 — 只要我們能夠彼此相愛，一家人一起渡過，便已很足夠。

有宗教信仰的媽媽認為，這一個月的住院讓她明白，神所改變的不是現實中的結果，而是他們的心靈和心態。縱然前路難行，她仍感激有大家相伴和扶持。

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責任編輯︰王明芳