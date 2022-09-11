【阿Mo傷勢】So Ching分享合照籲珍惜眼前人　阿Mo脫離呼吸機：會安然面對

MIRROR紅館演唱會意外事件距今已五個星期，當中受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫伊利沙伯醫院ICU。家庭發展基金總幹事羅乃萱的個人Facebook專頁，再次轉載阿Mo父親李盛林牧師向教友發的最新代禱信。

這封已是第7封代禱信，李盛林牧師在信中開首感謝天父讓他與兒子中秋小聚，此外提及阿Mo近況。信中指，李啟言已可以脫離呼吸機，情況亦由危殆轉為嚴重，又指阿Mo向父親等人表示，已接受自己將有一段很長的時間在醫院接受治療，並會安然面對。

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李盛林牧師第7封代禱信全文：

李盛林牧師 // 啟言 代禱信 7 （20220911） 感恩： 1. 中秋小聚：感謝天父我們一家可以與啟言中秋小聚，那份團聚的喜樂在患難中倍感可貴。想到那些因各樣困難不能相聚的家庭，願我們能在天父的安慰下彼此記念。 2. 脫離呼吸機：感謝各方禱告和祝福，醫療團隊和啟言經過五個星期的艱辛努力，在神的恩典下終於可以脫離呼吸機，情況亦由危殆轉為嚴重。不過在沒有呼吸機輔助的情況下，可能會引起痰液積聚而出現併發症，請繼續為啟言的呼吸復康代禱。 3. 心態改變：啟言對我們說：「我已經接受了自己將會有一段很長的時間在醫院治療，會安然面對。」雖然作為父母聽見亦很痛心和無奈，但總算也感到欣慰，因為他不單有目標，更有對神的信靠。 代禱代求： 1. 第二階段治療： a. 過去一星期開始了第二階段的治療與復康，啟言也與我們分享他密密麻麻的「治療日程表 」，作為父母也會擔心他的身體負荷不到。當啟言在進行各項治療時，我們也嘗試與他一起同步禱告，使他不會感到孤單，同時亦希望神能給他加力，以應付繁重的復康治療。 b. 運動及感官神經：除了希望各專家的先進醫療方案能夠改善啟言的狀態，更祈願創造的主開通這些神經信號的傳遞。 2. 繼續尋找真相：據報導，香港政府成立的「跨部門工作小組」預計於九月完成調查。祈願這份調查報告能清楚找出是次事件的來龍去脈，並作出合理的處理和跟進。

至於李啟言女友So Ching（蘇芷晴）連日發帖文，昨晚中秋佳節，除轉發李父的代禱文，她亦分享跟阿MO的合照，當中有寫著「上年的中秋節 原來好幸福」、「好好珍惜身邊的人 珍惜每一刻」。

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