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【邊度都有外星人】UFO迷稱大嶼山遇外星生物　一個尷尬理由拒絕上太空船

娛樂 11:15 2022/09/11

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《邊度都有外星人》

弔由鄭子誠同陸永主持的J2節目 《邊度都有外星人》，擔任嘉賓的「外星文明研究者」Tecki曾自稱見過超過200架次的UFO。在前晚（9月9日）節目內，他更公開二條聲稱是拍到的UFO短片。

在《邊度都有外星人》節目開始，陸永提到一位現年85歲的瑞士農夫Billy Meier，他被喻為擁有最多同外星人接觸證據的人。

現年85歲的Billy Meier被指曾多次與外星人接觸。

太空旅行

Billy聲稱在60年代，被外星人接走到過金星、火星，更有話是國際太空站外貌的照片，陸永︰「咁佢仲早過Elon Musk做太空旅行喎。」Tecki相信接走Billy的是來自昴宿星（七姊妹星團）的生物，他說︰「根據佢所講仲去到昴宿星，見到恐龍等嘅絕種生物，1975年佢影到好清楚嘅飛船相。」

不過有人質疑照片真偽，連前妻都話他造假，為此Billy被關進精神病院。但不能解釋的是Billy提供的兩塊金屬，被證實包含地球不存在的物質。

Tecki又放一段Billy聲稱同昴宿星人的對話錄音，主持過電台節目《音樂情人》的鄭子誠即刻聽出錄音中，有極高頻的聲音。Tecki透露這段錄音已被美國NASA證實，沒有地球物質可以製造出這段音頻。

Tecki稱感受到外星人的呼喚。

拒絕上太空船

接着，Tecki講到自身接觸UFO經過，第一次是在2020年5月大嶼山水口村沙灘露營發生，他話同朋友於凌晨3點幾，見到兩架UFO平排飛過來，他興奮大叫到成個營地都聽到。

好戲在後頭，Tecki公開兩條聲稱是UFO的短片，第一條是2020年11月在深井家居附近影到兩粒光點一前一後運行。

更爆的一條片，據Tecki講是拒絕外星人接走後拍下︰「本來喺廳，忽然feel到同感應到，所以行出露台睇咩事，見到出面好多藍色燈好似走馬燈，射到我頭頂，望到天空一大舊黑雲，感覺好似個海就嚟冚埋嚟。有意識問我『ready』好未，我諗係接走我。」

Tecki續指：「嗰時心情好似笨豬跳前咁，有啲震撼。我答佢未ready，因為嗰時淨係著住條底褲，驚上到太空船失禮。」之後他拍下一條片，片中見到上空一大片黑雲，底下有一排光，他相信那艘UFO面積有青衣島般大。

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陸永自爆戴帽原因

另外，日前播出的無綫娛樂新聞台《Star Talk》訪問節目，主持周奕瑋請來陸永同鄭子誠做嘉賓。

節目中陸永自稱是「外星文明叛徒」，由過往參加UFO學會、出席講座到完全否定，輾轉到近年見到更多解密資料，令他對外星生物，保持半信半疑態度。他又自爆一直戴帽的原因︰「人哋以為係神秘感，其實（出鏡）唔想整頭髮，可以遲半個鐘到。」

周奕瑋問到鄭子誠心目中的外星人是何模樣時，鄭子誠話︰「E.T.或者小灰人應該好大隻眼……」身旁的陸永即時讚他外星知識，比起初拍《邊度都有外星人》時，有很大進步，陸永話︰「以前你淨係會講『E.T.』，而家你識講『小灰人』，你已經由『音樂情人』變成『音樂（小）灰人』。」

兩位嘉賓又話假如再拍《邊度都有》系到，提議可以用「音樂」同「靚女」做題材。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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