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【非法燃放煙花】警方荃灣拘捕2人 　涉非法藏有煙花爆竹

社會 10:10 2022/09/11

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（何文田街坊fb）

警方荃灣拘捕2，涉嫌非法藏有煙花爆竹。

荃灣警區人員今日（11日）凌晨約12時在青山公路汀九至青龍頭段一帶沙灘進行反罪惡巡邏時，發現附近有人非法燃放煙花。人員截查兩名分別29及21歲的本地男子，發現他們藏有小量爆竹，他們涉嫌「非法藏有煙花爆竹」被捕，現正被扣留調查。

警方非常關注與非法燃放煙花相關的案件。由於案發地點鄰近民居，隨意燃放煙花或爆竹對他人及自身安全構成危險，隨時引起火警甚至爆炸，是極不負責任的行為。

警方重申，煙花及爆竹等均屬危險品。根據香港法例第295章《危險品條例》第6條，除非領有相關牌照，否則任何人製造、儲存、運送或使用任何危險品均屬違法，一經定罪可被判監禁6個月及罰款25000元。

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責任編輯：余思嵐

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