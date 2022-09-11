【疫下精神健康】年輕人自殺率升至歷史新高　葉兆輝：調節課程節奏減輕學生精神壓力

▲ 香港大學防止自殺研究中心總監葉兆輝。（林宇翔攝）

昨日為世界防止自殺日，港大香港賽馬會防止自殺研究中心公布香港最新自殺數據，顯示2021年香港的自殺率為12.3，較2020年12.1微升0.2，15歲以下組別自殺率則每10萬人有1.7人死於自殺。香港大學防止自殺研究中心總監葉兆輝今日（11日）表示，本港每年有900人輕生，年輕人及長者的自殺上升趨勢令人擔心。

葉兆輝接受電台訪問時指，本港學習壓力大，過去曾有學生在長假期後自殺，要讓學生留有空間，培養興趣和懂得欣賞自己，目前疫情下很多非學術活動都取消，音樂和體育課亦減少，可能會再減低學童學習興趣，建議學校調節課程，增加學生學習動機，減輕他們的精神壓力。

如果我們在疫情下能夠調節課程，剛剛提及同學最開心上的課，音樂、體育、美術課全部沒有了，如果學生學術能力不高，他們上學就沒有意義，平時有些科目較拿手，例如踢球拿手，有機會在運動會表現自己，連這個都沒有，會令他們學習興趣和動機更低

他又稱，長者自殺人數亦有增加值得關注，特別是獨居長者面對孤單過節，在檢疫時容易有被忽略的感覺，須依賴非政府機構主動協助。

【TOPick診症室】骨科醫生拆解椎間盤治療 有何患者須考慮手術處理？

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐