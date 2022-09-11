【巴士爭執】大叔推年邁輪椅母上巴士　車長因一原因拒落斜板遭爆粗辱罵

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又有巴士乘客與車長發生爭執的片段流出！不過今次網民一面倒撐車長，更稱涉事乘客為「中秋野蠻乘客」。有網民昨日（10日）在facebook群組「大埔Tai Po」上載1條短片，有大叔乘客推輪椅母上車，因車長未有放下車門斜板而爆粗辱罵。

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影片長約4分鐘，從影片可見，大埔1架巴士的車廂輪椅位置已經有乘客使用，當大叔乘客與坐輪椅的年邁媽媽上車後，他安排媽媽坐在關愛座，然後將輪椅摺起放在較早上車的輪椅客前。惟男乘客上車後因為車長未有放下車門斜板讓輪椅母親登車，兩人發生激烈口角，而男乘客更多次爆粗辱罵車長，最終有多名乘客上前調停，車長才返回駕駛座繼續行車。

乍看之下，事件似乎是車長沒有放下斜板而不對，不過其實有網民指巴士因安全問題，規定只能載1名輪椅乘客，而今次男乘客要推輪椅母登車，車長已經作出通融，但對方蠻不講理。

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影片顯示，車長已經表示「已經畀你上車仲咁嘈」，而該名男乘客則大聲反駁，「你大晒呀？你話點就點？揸住雞毛當令箭」，又批評車長沒有放下輪椅斜板供他們上落。車長即解釋指，巴士車廂一向「唔可以上2架輪椅」，男子再次反駁「我咪放咗喺一邊」，又指「你最野蠻！有咩理由放塊板都唔放？」。

車長見對方無意收口，就再問「你想點樣先？」，並指或者報警處理，男子大喊「你係咪想打架吖？」、「你咪報警囉，咪坐車啦」。其他乘客看不過眼，開聲幫口「你而家阻住我哋呀，先生」，又勸他勿阻礙車長駕駛，男子不理勸告，多次爆粗怒罵乘客及車長，最終在多名乘客調停下，車長返回駕駛座，讓其他正在巴士站等候的乘客上車，片段就在此完結。

影片引起網上熱議，網民一面倒批評涉事乘客蠻不講理，不過都有網民指應該體諒男乘客，更有網民指只是屬小事，無需放上網公審。

點擊下圖看網民留言：



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責任編輯︰王明芳