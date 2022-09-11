【樓宇復修】韋志成：「招標妥」一年間審批逾千宗個案　無因為疫情積壓個案

▲ 市建局行政總監韋志成。（經濟日報資料圖片）

有說法聲稱市建局在疫情下積壓很多個案，以致未能及時處理新申請個案的審批工作。市建局行政總監韋志成今日（11日）表示，部分工程業界或法團委員對市建局「招標妥」的工作流程有誤解，強調市建局在疫情下並沒有積壓個案，或延誤審批新申請。

韋志成在網誌指，市建局在2016年5月推出「招標妥」，擔當樓宇維修「促進者」角色，從法團籌備招標工程顧問開始，直至召開業主大會揀選工程承建商為止，整個服務流程涉及三個階段的工作，包括聘請工程顧問、聘請工程承建商、評審及分析工程顧問提交的標書報告。

他解釋收到「招標妥」申請後，3個工作天內會發出確認通知，同時核對申請人提交的樓宇資料，以確定申請資格及所需費用；完成審批後，就會安排與法團代表簽訂服務協議，整個程序一般在2個月內完成。「招標妥」推出以來，已審批逾2600宗申請，涉及約3300幢樓宇，惠及21.4萬個住宅單位，當中約1000宗是過去一年審批的個案，強調服務並無因疫情而受阻。

韋志成續指，至今市建局已大致完成處理在今年上半年有待開標的個案，當中約90宗，法團應用視像直播開標這項新安排，在會計師主持下順利開標；其他個案亦在政府放寬社交距離措施後，陸續舉行實體會議，完成開標。在已審批的「招標妥」申請個案中，約七成法團已通過舉行業主大會決議揀選工程顧問，當中部份更已完成招聘工程承建商的工作；只有約一成法團，因為疫情關係而向市建局申請暫緩招標工作，有關個案主任將繼續跟進，提供適切的支援。

他又稱，市建局團隊正研究方案，確保申請個案大廈的每一名業主均可收到所需帳戶名稱及密碼，加強資訊透明度。此外，上載至系統的維修工程招標文件一般多達數百頁，團隊亦將優化有關「業主下載專區」的文件搜尋功能，便利業主翻查和下載文件內不同章節的內容。

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責任編輯：余思嵐